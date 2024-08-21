陸公安部長會越南公安部長 呼籲「強化政治安全合作」

越共總書記蘇林訪問大陸已經結束，而訪問期間雙方多部門高官進行會見，其中雙方公安部長的會見時，大陸公安部長王小洪提到願同越方「強化政治安全合作」。

據大陸公安部官網，王小洪8月20日在京會見越共中央政治局委員、越南公安部部長梁三光。王小洪表示，大陸願同越方一道，聚焦「六個更」發展格局，堅持高層戰略引領，「強化政治安全合作，深化打擊跨境賭博、非法出入境等犯罪務實合作，加強多邊框架下協調配合，努力服務構建具有戰略意義的中越命運共同體」。

梁三光則表示願同大陸攜手並肩，共同推動兩國執法安全領域合作走深走實。

越通社報導，兩位部長一致認為，須加快兩國公安部現有的合作機制有效落實；加強打擊和防範經濟犯罪、電信詐騙犯罪、人口販運犯罪、網路安全犯罪、非法出入境等各種犯罪的合作。同時包含幹部培訓合作，交換公安工作經驗和公安力量參與聯合國維和行動的經驗；在各種多邊框架內加強執法合作；此外，在各種多邊框架內加強執法合作，共建和平、穩定、合作與發展環境。

值得一提的是，越通社揭露梁三光在同日還會見了中共國家安全部部長陳一新。報導指，雙方一致同意繼續加強高級代表團互訪，互換對國際和地區形勢的資訊和評價；預防和應對各種新興的非傳統安全挑戰；聚焦反恐、反國際有組織犯罪、打擊經濟犯罪和高科技犯罪等領域的合作與交流；保持副部長級戰略安全對話機制，加強多邊框架內的安全合作等。

大陸國防部長董軍也已於20日會見越南國防部長潘文江。

根據蘇林此次訪問期間雙方發布的聯合聲明，防務安全合作是中越關係的支柱之一，雙方同意加強防務安全合作，通過邊境國防友好交流、防務安全磋商等管道，加強兩軍各層級交往，深化邊防、海軍、海警交流，推進政治工作、國防工業、軍艦互訪、聯合國維和等領域合作。

同時，雙方也將強化兩國公安部合作打擊犯罪部長級會議、戰略安全對話、政治安全工作組等機制，推進打擊電信詐騙、網路安全、經濟犯罪、販賣人口、組織非法出入境、追逃追贓等領域合作，加強溝通並推動建立兩國公安部熱線。早日批准生效「中越關於移管被判刑人的條約」，建立並擴大大陸應急管理部與越南公安部之間的合作。

聯合聲明還強調，就反干涉、反分裂、防範「顏色革命」等加強資訊交流和經驗共用，「共同維護政治安全和制度安全」。