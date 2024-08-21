中非合作論壇前 陸批「一些國家」將經貿意識形態化

2024年中非合作論壇將於9月4日至6日在北京舉行，在此之前，中國大陸先於21日在北京舉辦中非媒體合作論壇暨中非智庫高端對話，中共中央書記處書記、中宣部部長李書磊致詞抨擊，一些國家高舉貿易保護主義，打著民主自由旗號，將經貿問題制度化、安全化、意識形態化，強調中國大陸提出構建人類命運共同體，推動與非洲等「全球南方」國家合作。

「第六屆中非媒體合作論壇暨中非智庫高端對話」於21日在北京國際會議中心召開，李書磊上午作為中方代表出席致詞，表示長期以來，中國和非洲在現代化進程中守望相助，推動構建更加緊密的中非命運共同體，並指此次論壇，是在中共二十屆三中全會後，和中非合作論壇之前召開。

他接著分享幾點認識，包括現代化沒有固定模式，適合自己的才是最好的，現代化的出發點和落腳點是造福人民，推進現代化需要通過改革提供發展動力，完善制度保障，和現代化應該是科學發展、利益合作、共同繁榮的現代化。

李書磊表示，當前，全球化遭遇逆流，經濟成長動能不足，諸多因素困擾現代化進程，給中國和非洲這樣的「全球南方」國家帶來嚴峻挑戰，如何避免在新一輪科技革命、產業革命中掉隊，如何做大蛋糕、分好蛋糕，盡可能縮小貧富差距，如何在經濟發展的同時保護好生態環境，都是我們面臨的共同課題。

李書磊接著說，中共二十屆三中全會的「決定」，提出三百多項改革措施，彰顯中國改革不停頓、不止步的強烈訊號。

他最後抨擊，一些國家高舉貿易保護主義，打著民主自由旗號，將經貿問題制度化、安全化、意識形態化，搞脫鉤斷鏈、小院高牆，試圖把現代化成果壟斷獨享，而中國提出構建人類命運共同體，推動與非洲等「全球南方」國家合作，解決發展的問題，希望透過論壇，提高全球「全球南方」國家的代表性和話語權，共商新時代中非合作。

北京市長殷勇說，北京作為中國對外開放和國際交往的重要窗口，積極服務中非合作發展的大局，將聚焦人工智慧、數位經濟等領域，打造互利共贏的新亮點，將進一步推進投資貿易便利化，共享超大規模市場發展的機遇，讓中非人民更多享受發展的新成就。

上月底，中國大陸外交部發言人華春瑩宣布，2024年中非合作論壇峰會將於9月4日至6日在北京舉行，主題為「攜手推進現代化，共築高水平中非命運共同體」。