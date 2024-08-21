中共與斐濟聯合聲明 雙方同意加強警務合作

斐濟總理藍布卡訪問中國大陸行程已到尾聲，他與中共領導人會談後雙方發布的聯合聲明，除強調斐濟堅定奉行一中原則外，也提到雙方同意在「警務培訓中心」等合作平台框架內加強合作。

根據大陸外交部網站20日深夜消息，此次的聯合聲明共有十七條，包含「斐方堅定奉行一個中國原則，承認世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」。

聯合聲明中，大陸重申習近平提出的發展與太平洋島國關係秉持「四個充分尊重」原則，包含充分尊重島國主權和獨立，充分尊重島國意願，充分尊重島國民族文化傳統，充分尊重島國聯合自強。且重申「中國對太平洋島國的幫助不附加政治條件」。

雙方將拓展基礎設施、貿易投資、脫貧減貧、電子商務、民航、農漁業、教育設施、綠色低碳等領域務實合作，並同意擴大雙邊貿易合作，也意擴大旅遊、教育、衛生、農業、海洋資源開發、「能力建設」、體育和文化推廣等領域的交往合作。聯合聲明的最後提到，雙方同意在中國－太平洋島國應急物資儲備、應對氣候變化、減貧與發展、防災減災、菌草、農業、警務培訓中心等合作平台框架內加強合作。

當中警務合作的部分在此前備受矚目。

公開資料顯示，大陸與斐濟自2011年開始警務合作，包含提供裝備與培訓等內容，這是大陸除索羅門群島外，在南太的重要警務合作國家。

不過2022年底藍布卡（Sitiveni Rabuka）回任總理後，曾以「斐濟的價值觀和司法制度與中國不同」為由，宣布對雙方2011年簽署的警務合作諒解備忘錄進行審查，並考慮是否徹底取消，直到今年3月17日，中共駐斐濟大使館表示「中斐警務合作已重回正軌」。港媒南華早報指出，斐濟最終維持了該協議，即斐濟警察在大陸接受培訓，而北京提供監控設備和無人機等設備，但大陸警察將不再部署在斐濟境內。

大陸近年積極加強與太平洋島國警務合作。去年12月，大陸將前年首度舉行的「中國—部分南太島國執法能力與警務合作部級對話」名稱升級為「中國—太平洋島國執法能力與警務合作部級對話」，且參加的南太島國總數增為七國，包含薩摩亞、索羅門群島、東加、吉里巴斯、萬那杜、巴布亞紐幾內亞、庫克群島代表團。

2023年12月8日，「中國－太平洋島國警務培訓中心」在福建警察學院揭牌。目前南太地區至少索羅門、斐濟、萬那杜、薩摩亞等國都有具體與大陸進行警務合作，涵蓋警察培訓、裝備提供、警察學院建設等內容。