長榮酒店事件首發聲 中共駐法使館：讚賞僑界愛國義舉

巴黎長榮桂冠酒店因五星旗事件引起大陸網友抵制，而中共駐法國大使館則在20日發表聲明，強調對旅法僑界的「愛國義舉」表示高度讚賞和堅定支持，並重申「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」。

中共駐法使館微信公眾號20日深夜發表一則中法雙語的發言人「答記者問」，內容中對於「巴黎長榮桂冠酒店拒絕懸掛中國國旗，引發了旅法華僑華人的強烈抗議和一致譴責」，該使館表示，針對此事，法國中國和平統一促進會和法國華人進出口商會聯合邀請旅法僑界代表舉行座談會並發表聲明，法國華人旅行社協會也單獨發表聲明，表達深切關注和強烈譴責。

使館指出，「在聲明中，旅法僑界表示，巴黎長榮桂冠酒店的行為不僅嚴重傷害了廣大華僑華人的情感，更是對中國國家尊嚴的直接冒犯。50多家僑團負責人還在簽名牆簽字，共同表達對此次事件的強烈不滿和對國家尊嚴的堅定維護」。

使館強調，「對旅法僑界的愛國義舉表示高度讚賞和堅定支持」。且重申，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。「相信只要海內外中華兒女團結一心，弘揚愛國精神，共擔民族大義，祖國完全統一的正義事業定當實現！」。

巴黎長榮桂冠酒店於奧運期間懸掛的萬國旗中拒掛五星旗事件於8月13日被大陸網紅「張教官」在抖音發布影片批評，事件不久後延燒，除了親中共的僑團在法國舉辦座談會，大陸多間平台已下架長榮桂冠酒店訂房的管道，長榮桂冠酒店則發布道歉聲明，坦言該酒店對此次事件處理「思慮有欠周全」，不希望此事影響兩岸人民的情感。

這起事件也再度激起部分大陸網友開始尋找國際上兩岸標示的爭議情況。

北京日報報導，8月20日有網友發現，日本文具品牌「hobonichi」在海外社交平台發布的宣傳海報中，將「中國」與「台灣」並列展示，而在大陸社交平台上是另一版本的海報。引起大陸網友憤怒後，該品牌修改海報，並發表道歉聲明稱，「因國家地區及城市的文字表現給大家帶來了誤解」。

報導指，目前該品牌在上海、成都、廣州的線下活動已取消。據指出，該日本品牌社交平台有30餘萬粉絲，在大路電商平台經營官方旗艦店，店鋪有24萬粉絲，單件商品最高銷量近萬單。北京日報並警告，「如此『吃飯砸鍋』，不肯表明『一個中國原則』這一基本共識，玩火終將自焚！」。