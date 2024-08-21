中越聯合聲明 中越推動鐵路硬聯通、越南支持中國加入CPTPP

依據大陸外交部網站發布中越兩國《關於進一步加強全面戰略合作夥伴關係、推進中越命運共同體建設的聯合聲明》，大陸與越南雙方同意推動兩國發展戰略對接，落實共建「一帶一路」倡議和「兩廊一圈」框架對接合作規劃，加快推進兩國鐵路、高速公路、口岸基礎設施「硬聯通」，提升智慧海關「軟聯通」。越南支持中國在符合標準和程序基礎上加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）。

8月19日，中共中央總書記、大陸國家主席習近平在北京人民大會堂同來訪的越共中央總書記、國家主席蘇林舉行會談。《聯合聲明》是會談成果的完整匯集。

《聯合聲明》指出，中國同意為越南制訂諒山－河內、芒街－下龍－海防標準軌鐵路專案規劃和老街－河內－海防標準軌鐵路專案可研報告提供支持。推動中越友誼關－友誼、浦寨－新清貨運專用通道智慧口岸試點建設。積極探討進行跨境經濟合作區試點建設，共同打造安全、穩定的產業鏈供應鏈。

《聯合聲明》表明，雙方鼓勵並支持有實力、有信譽、具備先進技術的企業赴對方國家投資，重點加強高科技農業、基礎建設、清潔能源、數位經濟、綠色發展等領域合作，將為對方企業營造公平便利的營商環境。深化兩國國企改革與管理經驗交流，進行人員培訓合作。積極探討加強關鍵礦產領域合作。用好兩國金融與貨幣合作工作小組，就金融貨幣領域政策調控與改革加強資訊溝通與經驗共享，推動貨幣合作。加速落實傳統醫學院二分院等經濟技術合作計畫。

《聯合聲明》提到，發揮好《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）、中國東協自貿區作用，擴大兩國優勢產品向對方國家出口。中方願繼續為越南在中國相關地方早日增設貿易促進辦公室創造便利條件。越方支持中國在符合標準和程序基礎上加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），積極歡迎中國香港特區加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。

越南並在聲明中重申堅定奉行一個中國政策，承認世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。越南支持兩岸關係和平發展和中國統一大業，堅決反對任何形式的「台獨」分裂活動，不同台灣發展任何形式的官方關係。越方認為涉港、涉疆、涉藏等問題是中國內政，相信在中國黨和政府領導下，上述地區將維持穩定和繁榮發展。中方支持越方維護社會穩定、保障國家安全與發展、實現民族大團結。

《聯合聲明》指出，雙方就海上問題深入坦誠交換意見，強調要更好管控和積極解決海上分歧，維護南海和區域和平穩定。

雙方一致同意要恪守兩黨兩國高層共識，共同維護南海和平穩定。積極尋求雙方都能接受的、符合《關於指導解決中越海上問題基本原則協議》、包括《聯合國海洋法公約》在內國際法的基本和長久解決辦法，不採取使局勢複雜化、爭議擴大化的行動。

雙方將推動海上共同開發諮詢及北部灣灣口外海域劃界磋商早日取得實質進展，並積極進行海上低敏感領域合作。繼續全面有效落實《南海各方行為宣言》，在協商一致基礎上早日達成實質、有效、符合包括《聯合國海洋法公約》在內國際法的「南海行為準則」。