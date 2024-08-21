王毅見聯合國緬甸問題特使：堅持緬人主導的和平進程

據大陸外交部網站消息，2024年8月20日，大陸外交部長王毅在北京會見聯合國秘書長緬甸問題特使畢曉普。王毅表示，中國是緬甸最大的鄰國，沒有任何國家比中國更希望緬甸恢復穩定、實現發展。在緬甸問題上，中方堅持尊重緬甸的主權、獨立、國家統一和領土完整，堅持不干涉內政，堅持緬人所有、緬人主導的和平進程。

他說，我們支持東協發揮主通路作用，希望東協涉緬「五點共識」同緬方新的「五點路線圖」能相互促進、有效落實。

王毅說，緬甸問題錯綜複雜，聯合國秘書長緬甸問題特使角色獨特，肩負重任。希望畢曉普深入了解緬甸特殊國情和緬甸問題來龍去脈，秉持客觀公正立場，平衡處理各方關係，從緬人民長遠利益出發，協助緬方找到彌合分歧的有效途徑。中方願為你履職提供支持和幫助，為緬甸實現政治和解和長治久安發揮建設性作用。

畢曉普表示，感謝中方在她就任之初接待我訪華。緬甸問題複雜而富有挑戰，中國是緬甸的重要鄰國和安理會常任理事國，具有獨特影響力。願同中方與東協密切溝通、加強合作，爭取形成妥善處理緬甸問題的共識，早日停止衝突、緩和人道局勢，實現緬人主導的持久和平與繁榮。