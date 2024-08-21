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美就仙賓礁事件譴責中方 陸使館：美自封為法官和陪審團嗎？

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中菲海警船19日3時許在在南沙群島仙賓礁鄰近海域發生碰撞。（截自中國海警影片）
中菲海警船19日3時許在在南沙群島仙賓礁鄰近海域發生碰撞。（截自中國海警影片）

據大陸駐菲律賓大使館消息，8月19日，美國國務院就仙賓礁衝撞事件發表聲明，譴責中方危險舉動加劇緊張局勢，美國及其部分盟友駐菲使館也表態，駐菲使館發言人以答記者問方式對此進行回應，批判美國及其盟友一味地挑撥離間、拱火加油，並質疑難道他們是自封的法官和陪審團嗎？他表示，美國不是南問題當事方，無權介入中菲兩國之間的涉海問題。

使館發言人稱， 8月19日，菲律賓2艘海警船未經中國政府允許，擅自闖入中國南沙群島仙賓礁鄰近海域，而且不顧中國海警船勸阻和警告，以危險方式故意衝撞現場執法的中國海警船。中國外交部和海警部門發言人已就此發表嚴正聲明，並公佈了現場視頻，事實清晰、真相明了。

他說，中方始終致力於透過對話協商妥善處理中菲之間的涉海爭議。希望菲方能信守承諾，實際遵守同中方達成的共識和安排，不要採取使局勢複雜化的舉動，同中方共同管控好海上局勢。

發言人表示，事發當日，美國國務院發表聲明，美國及其部分盟友駐菲使館也跳出來選邊站隊、大放厥詞，其「急不可耐」和「步調一致」的表現背後動機不能不令人質疑。這些國家的立場基於什麼事實真相、對中方的指責是基於什麼確鑿證據？他們何以迅速斷定事件的是非曲直？他們是自封的法官和陪審團嗎？

他說，這些國家口口聲聲要維護「規則基礎上的秩序，但經過22年的反覆實踐，《南海各方行為宣言》已成為各方公認的南海法律秩序的重要組成部分，這是無可否認的基本事實，他們難道不清楚嗎？根據《宣言》第五條規定，各方均不應採取使爭議複雜化、擴大化和影響和平與穩定的行動。作為無人島礁，仙賓礁理應保持無人無設施的狀態，他們難道不清楚嗎？如果他們真的關心南海地區和平穩定，為何一味地挑撥離間、拱火加油？

發言人最後表示，美國及有關國家並非南海問題的當事方，無權介入中菲兩國之間的涉海問題。他們應停止在南海挑動對抗，不要再破壞區域穩定，加劇局勢緊張。

大使館 美國 菲律賓

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