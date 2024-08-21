李強抵俄 將會見普亭 稱中俄互信更牢固

應俄羅斯總理米舒斯京邀請，大陸國務院總理李強昨抵達莫斯科，展開訪俄行程。李強在俄國官員陪同下檢閱儀隊，並稱新時代的中俄關係煥發出新的生機與活力，兩國政治互信更加牢固，國際協作緊密有效。俄羅斯衛星通訊社指出，李強訪俄期間將參與中俄總理定期會晤，並會見俄羅斯總統普亭。

綜合中俄媒體報導，李強昨抵莫斯科，俄外交部副部長魯堅科、俄駐中大使莫爾古洛夫等官員前往迎接。由米舒斯京和李強主持的俄中政府首腦定期會晤將於廿一日在莫斯科舉行。

據俄方發布，雙方會晤後計畫簽署一系列政府間文件。雙方還將討論發展俄中全面和戰略協作夥伴關係的熱點問題，包括擴大經貿、工業、能源、農業、交通等領域合作。

李強抵俄後指出，過去七十五年，中俄關係經受住國際風雲變幻考驗。在大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普亭的戰略引領下，新時代的中俄關係煥發出新的生機與活力，兩國政治互信更加牢固，各領域合作成果豐碩，友好情誼深入人心，國際協作緊密有效，樹立起新型國際關係和鄰近大國關係的典範。

李強並稱，今年以來，兩國元首兩度會晤，為中俄關係在建交七十五周年的歷史新起點上，實現新發展作出頂層設計和戰略部署。他此次造訪俄羅斯，是為落實兩國元首共識、繼續世代友好、深化互利合作而來。