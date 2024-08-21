習近平會斐濟總理 願助應對氣候變遷

大陸國家主席習近平昨在北京會見南太平洋島國斐濟總理蘭布卡時表示，中方高度重視中斐關係，願繼續為斐濟經濟社會發展提供力所能及的幫助，願為斐濟等太平洋島國應對氣候變化提供幫助，加強發展合作，使太平洋成為「太平之洋、友誼之洋、合作之洋」。蘭布卡回應，願同中方繼續共建「一帶一路」，促進太平洋島國與大陸關係發展。蘭布卡還邀請習近平於明年回訪斐濟。

蘭布卡自十二日起對大陸展開為期十天訪問，這是他二○二二年底當選總理後首訪大陸。在北京長期與西方國家競逐在南太地區影響力，以及太平洋島國論壇領袖峰會將在八月下旬召開背景下，蘭布卡此行受關注。

央視報導，就中斐關係，習近平表示，斐濟是最早與大陸建交的太平洋島國，兩國始終相互支持，中方願同斐方推動構建中斐命運共同體。大陸和斐濟同屬「全球南方」，中方願為斐濟等太平洋島國應對氣候變化提供幫助，加強發展合作。

大陸國務院總理李強與蘭布卡會談時稱，中方願進口斐方更多優質產品，支持中資企業到斐濟投資興業。

蘭布卡表示，願同中方繼續共建一帶一路，促進太平洋島國與大陸關係發展，使太平洋成為「太平之洋」。他就台灣議題稱，斐方完全理解中方在台灣問題上的立場，將繼續堅定奉行一個中國政策。

外電報導，蘭布卡訪陸期間，雙方簽署一系列涉及貿易、軍事援助、基礎設施和漢語教育的雙邊協議。雙方並發表兩國聯合聲明。

今年以來已有多位南太島國領導人訪問大陸，包括諾魯總統阿丁安、索羅門群島總理馬內列、萬那杜總理薩威。大陸外交部發言人毛寧稱，蘭布卡是今年又一位應邀訪陸的太平洋島國領導人，體現了大陸與南太地區的密切關係。