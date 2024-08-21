中共統戰部長：陸握台灣問題主導權

「全球華僑華人促進中國和平統一大會」昨在香港舉行，會議重點是唸出中共中央政治局常委王滬寧賀信，王提出要以今次香港大會為契機，為「反獨促統」注入新動能。南下出席大會的中共中央統戰部長石泰峰，則在會上提出大陸方面有解決台灣問題的主導權，為此要求做到「五項堅定」。

大會由香港統促總會主辦，是繼二○一○年首次舉辦後梅開二度，這次主題為「堅定不移推進中國和平統一，致力實現中華民族偉大復興」。

中共中央統戰部常務副部長陳小江唸王滬寧給大會的賀信。王滬寧以中共中央政治局常委、全國政協主席、中國和平統一促進會會長的身分致信，主調是要求港澳台同胞、海外僑胞，共同反台獨促統一。

王滬寧在信中說，一個堅強統一的國家，始終是包括台灣同胞在內的全體中華兒女的命運所繫。他稱中共始終堅持貫徹新時代解決台灣問題的總體方略，從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局，堅定不移推進祖國和平統一進程。希望廣大港澳台同胞和海外僑胞把握歷史大勢，堅守民族大義，共同反「台獨」促統一，把中華民族的命運牢牢掌握在中國人自己手中。

專程南下香港的石泰峰致詞稱，當前台海形勢嚴峻，但解決台灣問題主導權始終掌握在大陸一邊，又說現時的中國大陸比歷史上任何時期都更有信心和能力實現中華民族偉大復興及國家統一。他批評西方反華勢力為遏止中國發展而不擇手段、以台制華，又批評民進黨頑固支持台獨和煽動兩岸對立，令台海形勢嚴峻複雜；批評台獨勢力欲「去中國化」，切割文化連接，挑釁一中原則和倚外謀獨，令台海兵凶戰危，強調要堅拒台獨史觀，擴大支持統一的民意基礎，並「講好和平統一故事」。石泰峰要求促統人士做到五項堅定，即堅定中華民族認同、文化自信、祖國統一自信、反對台獨分裂和增進同胞福祉。

台灣新黨主席吳成典、孫文學校總校長張亞中等人出席。