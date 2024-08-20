「台獨將成歷史逆流」 中共統戰部長：大陸掌握解決台灣問題主動權

中共中央統戰部長石泰峰20日在香港說，中國大陸始終掌握解決台灣問題的主動權，無論哪個政黨在台灣掌權都無法阻止統一大勢。

港媒星島日報報導，石泰峰表示，大陸全國政協主席、中國和平統一促進會會長王滬寧在賀信中，充分肯定了廣大港澳台同胞和海外僑胞對反台獨事業的積極貢獻，號召海內外中華兒女團結起來共同反對台獨，對進一步推動反獨、統一的運動具有重要的指導意義。

石泰峰指出，中國大陸目前比歷史上任何時期都更接近，且更有信心和能力實現中華民族偉大復興、實現國家完全統一。

他批評西方反華勢力為遏止中國大陸發展不擇手段，「以台制華」，同時也斥責民進黨頑固堅持台獨立場和煽動兩岸對立，使當前台海形勢嚴峻複雜。

石泰峰稱，解決台灣問題的主導權始終由大陸掌握，台獨將成為「歷史逆流」，無論哪個政黨在台灣掌權都不能阻止「祖國統一」的大勢。

「全球華僑華人促進中國和平統一大會」20日在香港召開。這是時隔14年，中共再度在香港舉辦這項大會，由中國和平統一促進會香港總會主辦。石泰峰專程自北京南下香港參加，並在會上致詞。