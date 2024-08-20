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曾3周未公開露面...習近平連續3場會見 央視用18分鐘、特寫報導

中央社／ 台北20日電
8月20日下午，中共總書記習近平在北京人民大會堂會見來陸正式訪問的斐濟總理蘭布卡。圖／新華社
8月20日下午，中共總書記習近平在北京人民大會堂會見來陸正式訪問的斐濟總理蘭布卡。圖／新華社

中共總書記習近平繼昨天會見越共總書記蘇林後，今天一連出席3場國內外會見，包括接見中國奧運代表團、斐濟總理拉布卡及開發中國家議員研討班成員。央視新聞聯播今晚不但用近18分鐘播出這3場活動，更刻意播出許多習近平的近距離特寫。

曾經21天未公開露面的習近平，昨天終於在北京會見蘇林，受到外界矚目。但中國官媒延遲數小時才發布他近距離畫面的操作，仍一度遭外界議論，至今依然是中文網路上的熱門話題。而在今晚18分鐘的報導中，習近平的神色及聲音與往常大致無異，只是少了昨天那般長距離步行的畫面。

央視、新華社等官媒自今天下午開始，就陸續發布習近平會見拉布卡（Sitiveni Rabuka）、「全國人大加入各國議會聯盟40週年紀念活動暨第6次發展中（開發中）國家議員研討班外方議會領導人」及巴黎奧運中國代表團等3場會見的消息，再度引發外界注意。

今晚7時的央視新聞聯播，頭條就是習近平在北京人民大會堂接見巴黎奧運中國代表團的消息，時間長達約9分鐘。畫面中，習近平緩步行走，不但與站在第一排的團員一一握手，還逐一與全紅嬋等多名團員有較長的言語互動，且笑容滿面，而非往常般流水線式地握手即過。而央視針對他與團員的互動，也有近距離且秒數較長的特寫。

同時，習近平向代表團發表講話時，央視一共播出他的3段現場音，次數與秒數都明顯比以往的類似場合要多，且大多是近距離特寫。因此，這則頭條新聞時間即長達約9分鐘。

第2條則是習近平會見拉布卡，以及雙方展開會談的畫面。畫面中，習近平與拉布卡先是在兩國國旗前握手，接著是兩人與雙方官員各坐兩側會談，鏡頭上也多半是兩人的近距離特寫，整則報導時長約3分鐘。

第3條是習近平接見參加上述開發中國家「議員研討班」的外籍議員代表。畫面中，習近平先是和與會者一一握手，但未多作交談，隨後便端坐在會議前桌正中央主席的位置，向與會者及陪同的中方官員發表講話，同樣有習近平的近距離特寫，整則報導時長近6分鐘。

習近平自7月29日在北京會見東帝汶總統霍塔（José Ramos-Horta）及義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）後，直到昨天會見蘇林之前，有21天未曾公開露面。雖然這一期間屬中共例行的北戴河暑休，但相關傳言不減反增，引起外界議論。

因此，習近平從昨天會見蘇林，到今天一連出席3場國內外會見，格外受到外界關注。特別是今晚新聞聯播的編排及操作方式，頗有進一步闢謠及澄清的意味。

北京 央視 斐濟 習近平

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