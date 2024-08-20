曾3周未公開露面...習近平連續3場會見 央視用18分鐘、特寫報導

中共總書記習近平繼昨天會見越共總書記蘇林後，今天一連出席3場國內外會見，包括接見中國奧運代表團、斐濟總理拉布卡及開發中國家議員研討班成員。央視新聞聯播今晚不但用近18分鐘播出這3場活動，更刻意播出許多習近平的近距離特寫。

曾經21天未公開露面的習近平，昨天終於在北京會見蘇林，受到外界矚目。但中國官媒延遲數小時才發布他近距離畫面的操作，仍一度遭外界議論，至今依然是中文網路上的熱門話題。而在今晚18分鐘的報導中，習近平的神色及聲音與往常大致無異，只是少了昨天那般長距離步行的畫面。

央視、新華社等官媒自今天下午開始，就陸續發布習近平會見拉布卡（Sitiveni Rabuka）、「全國人大加入各國議會聯盟40週年紀念活動暨第6次發展中（開發中）國家議員研討班外方議會領導人」及巴黎奧運中國代表團等3場會見的消息，再度引發外界注意。

今晚7時的央視新聞聯播，頭條就是習近平在北京人民大會堂接見巴黎奧運中國代表團的消息，時間長達約9分鐘。畫面中，習近平緩步行走，不但與站在第一排的團員一一握手，還逐一與全紅嬋等多名團員有較長的言語互動，且笑容滿面，而非往常般流水線式地握手即過。而央視針對他與團員的互動，也有近距離且秒數較長的特寫。

同時，習近平向代表團發表講話時，央視一共播出他的3段現場音，次數與秒數都明顯比以往的類似場合要多，且大多是近距離特寫。因此，這則頭條新聞時間即長達約9分鐘。

第2條則是習近平會見拉布卡，以及雙方展開會談的畫面。畫面中，習近平與拉布卡先是在兩國國旗前握手，接著是兩人與雙方官員各坐兩側會談，鏡頭上也多半是兩人的近距離特寫，整則報導時長約3分鐘。

第3條是習近平接見參加上述開發中國家「議員研討班」的外籍議員代表。畫面中，習近平先是和與會者一一握手，但未多作交談，隨後便端坐在會議前桌正中央主席的位置，向與會者及陪同的中方官員發表講話，同樣有習近平的近距離特寫，整則報導時長近6分鐘。

習近平自7月29日在北京會見東帝汶總統霍塔（José Ramos-Horta）及義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）後，直到昨天會見蘇林之前，有21天未曾公開露面。雖然這一期間屬中共例行的北戴河暑休，但相關傳言不減反增，引起外界議論。

因此，習近平從昨天會見蘇林，到今天一連出席3場國內外會見，格外受到外界關注。特別是今晚新聞聯播的編排及操作方式，頗有進一步闢謠及澄清的意味。