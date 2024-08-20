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「集中力量幹大事」習近平會見斐濟總理 談大陸扶貧經驗

中央社／ 台北20日電
斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）。圖／歐新社
斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）。圖／歐新社

中國國家主席習近平今天在北京人民大會堂接見訪中的斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）。習近平向他介紹中國在扶貧、減貧方面的做法與經驗；而12日即抵達中國訪問的拉布卡，已在會見習近平前參訪雲南、福建、浙江等三省。

拉布卡12至21日對中國進行正式訪問。他在雲南考察中國扶貧經驗時，中國環球電視網（CGTN）引述斐濟廣播公司（FBC）報導，指拉布卡驚嘆曾經的「貧困縣」變化之大，自己則「做了很多筆記」。

中國官媒新華社報導，習近平今天在會見時，結合拉布卡訪問雲南、福建、浙江三地情況和感受，介紹了中國在扶貧減貧方面的做法和經驗。

習近平表示，「14億多人民共同邁入全面小康社會，這是中國共產黨領導中國人民取得的歷史性成就，也是中國為人類減貧和發展事業作出的歷史性貢獻」。

他說，在此過程中，「我們做到了每個民族、每個地區、每個人都沒有落下，充分彰顯了社會主義制度『集中力量幹大事』的政治優勢，得到了全中國56個民族人民的衷心擁護和支持」。

習近平也提到，斐濟是最早與中國建交的太平洋島國。中方高度重視中斐關係，願繼續為斐濟經濟社會發展提供「力所能及的幫助」。

根據報導，拉布卡說，他到訪雲南、福建、浙江等地參訪，親眼見證中國在習近平領導下「消除貧困和發展方面取得的偉大奇跡和巨大成就」。

拉布卡說，他希望學習借鑑中方「先進理念和成功經驗」，尤其是「深入基層，傾聽人民聲音」，與中方加強減貧、基礎設施、互聯互通等領域合作。

中國曾經在2021年2月舉行「全國脫貧攻堅總結表彰大會」。不過，外界對中國是否全面「脫貧」看法不一。官方後續則將「防止規模性返貧」視為重大經濟與政治任務。

扶貧 斐濟 習近平 考察

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