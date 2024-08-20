快訊

獨／搶親內幕曝！傳中信金向金管會申請投資 擬對新光金發動公開收購

桃機二航廈又漏水 旅客驚見「瀑布」看傻眼…桃機公司：地震導致雨排管滲水

恭喜！玖壹壹健志宣布要當爸了 造型師女友辣照曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港國安法引媒體擔憂 陸外交部：不針對遵紀守法的記者

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸外交部發言人毛寧20日表示，香港國安法針對的是極少數危害國安的犯罪分子。圖／新華社
大陸外交部發言人毛寧20日表示，香港國安法針對的是極少數危害國安的犯罪分子。圖／新華社

近期有調查顯示香港媒體從業人員因出於對港版國安法擔憂，將香港新聞自由評級降至歷史最低，對此大陸外交部發言人毛寧20日在例行記者會回應指出，「香港《國安法》針對的是極少數嚴重危害國家安全的犯罪分子，而不是遵紀守法的媒體記者。」

毛寧表示，香港國安法實施以來，香港的新聞自由在安全穩定的環境下，依法獲得更好的保障，這是任何不帶偏見的人都無法否認的事實。

香港記者協會20日公布「2023年度新聞自由指數調查報告」，當中訪問了251名新聞從業員，以及委託香港民意研究所訪問了約1000名市民。調查顯示，認為基本法23條立法對新聞自由造成頗大或極大損害的新聞從業員達到92%，市民方面則有4成。

新聞自由 毛寧 港版國安法 香港

延伸閱讀

港媒：中國工行租九龍辦公室 為年內香港最大租賃交易

非洲M痘疫情延燒 外交部：已更新非洲7國旅遊警示

中批德艦若通過台海有損主權 外交部：挑戰國際秩序

非洲M痘疫情急遽上升 外交部更新7國旅遊警戒

相關新聞

復出了？胡錫進遭禁言逾20天 與「知名主持人」戶外訪談引矚目

疑因錯誤解讀中共20屆三中全會決定遭全網禁言的前環球時報總編輯胡錫進，在被禁言20多天後，日前被民眾發現在北京後海與中國...

港國安法引媒體擔憂 陸外交部：不針對遵紀守法的記者

近期有調查顯示香港媒體從業人員因出於對港版國安法擔憂，將香港新聞自由評級降至歷史最低，對此大陸外交部發言人毛寧20日在例...

政策促來往 北上港人享出行、通信、金融35類便利

近年來，香港各方面與內地的交往日趨密切，中央也持續推出多項政策措施以便利兩地居民來往及人才交流。中國移民管理局19日舉行...

快遞很危險？陸國安部：境外間諜藉此危害國安愈發猖獗

大陸國家安全機關盯上快遞了！大陸國安部20日發文指出，快遞行業不僅與經濟社會發展和人民群眾生活密切相關，也與國家安全緊密...

共軍紀念鄧小平120歲冥誕 強調緊盯打贏強敵對手強能力

本月22日是中共已故領導人鄧小平120歲冥誕。解放軍報報導，共軍全軍紀念鄧小平誕辰120周年理論研討會19日在北京召開。...

中菲海警船南海仙賓礁碰撞 陸專家：菲方試探中方底線

中菲海警船近日在南海區域發生碰撞，引發局勢升溫擔憂。環球時報引述大陸專家說法指出，菲方此舉是在試圖試探中方底線，但顯然誤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。