港國安法引媒體擔憂 陸外交部：不針對遵紀守法的記者

近期有調查顯示香港媒體從業人員因出於對港版國安法擔憂，將香港新聞自由評級降至歷史最低，對此大陸外交部發言人毛寧20日在例行記者會回應指出，「香港《國安法》針對的是極少數嚴重危害國家安全的犯罪分子，而不是遵紀守法的媒體記者。」

毛寧表示，香港國安法實施以來，香港的新聞自由在安全穩定的環境下，依法獲得更好的保障，這是任何不帶偏見的人都無法否認的事實。

香港記者協會20日公布「2023年度新聞自由指數調查報告」，當中訪問了251名新聞從業員，以及委託香港民意研究所訪問了約1000名市民。調查顯示，認為基本法23條立法對新聞自由造成頗大或極大損害的新聞從業員達到92%，市民方面則有4成。