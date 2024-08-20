聽新聞
test
0:00 / 0:00
港國安法引媒體擔憂 陸外交部：不針對遵紀守法的記者
近期有調查顯示香港媒體從業人員因出於對港版國安法擔憂，將香港新聞自由評級降至歷史最低，對此大陸外交部發言人毛寧20日在例行記者會回應指出，「香港《國安法》針對的是極少數嚴重危害國家安全的犯罪分子，而不是遵紀守法的媒體記者。」
毛寧表示，香港國安法實施以來，香港的新聞自由在安全穩定的環境下，依法獲得更好的保障，這是任何不帶偏見的人都無法否認的事實。
香港記者協會20日公布「2023年度新聞自由指數調查報告」，當中訪問了251名新聞從業員，以及委託香港民意研究所訪問了約1000名市民。調查顯示，認為基本法23條立法對新聞自由造成頗大或極大損害的新聞從業員達到92%，市民方面則有4成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言