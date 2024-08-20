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港媒：中國工行租九龍辦公室 為年內香港最大租賃交易

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國工商銀行據報租下香港九龍紅磡海濱廣場10層。總租用面積約20萬平方呎，是年內香港最大的租賃交易。（路透）
中國工商銀行據報租下香港九龍紅磡海濱廣場10層。總租用面積約20萬平方呎，是年內香港最大的租賃交易。（路透）

香港經濟日報引述消息人士說法稱，中國工商銀行亞洲（以下簡稱工銀亞洲）租下香港九龍紅磡海濱廣場10層。總租用面積約20萬平方呎，是今年香港最大的租賃交易。新空間用於中國工商銀行的後勤運營。該銀行將從目前位於觀塘創紀之城一期的辦公空間搬遷。

報導指出，紅磡海濱廣場1座辦公樓錄得大手租務，主要以低樓層為主，包括1至3樓、5、8、13樓，以及部分樓層半層樓面。該廈1座每層約2.1萬平方呎，合共涉及約20萬平方呎。據悉，1至5樓目前由和黃集團自用。消息指，該批樓面現由工銀亞洲承租，每呎租金約港幣25元。

如果租金成交計算，為本年香港市場錄得最大呎數租務。上一宗大手租務，為友邦保險在6月中旬租啟德全新甲廈AIRSIDE 4層約15萬平方呎樓面。

工銀亞洲此前觀塘的辦公空間從2007年起承租，租用觀塘創紀之城一期多層，涉及約13萬平方呎，租約即將到期，如今決定放棄創紀之城，而轉租紅磡海濱廣場。

儘管A股市場低迷，但工行股價持續火熱，工商銀行20日早盤漲超1%，股價再創歷史新高，盤中市值超過中國移動，成為A股新的市值「一哥」。興業證券認為，近期銀行股雖然經歷了一些震盪，但資金面逐漸回暖，市場風格也在重新平衡。銀行業普遍存在低估值和高股息的性價比優勢。

觀塘 香港 高股息

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