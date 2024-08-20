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快遞很危險？陸國安部：境外間諜藉此危害國安愈發猖獗

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸國安部稱，近年來，境外間諜情報機關利用快遞從事危害大陸國家安全的活動愈發猖獗。（新華社）
大陸國安部稱，近年來，境外間諜情報機關利用快遞從事危害大陸國家安全的活動愈發猖獗。（新華社）

大陸國家安全機關盯上快遞了！大陸國安部20日發文指出，快遞行業不僅與經濟社會發展和人民群眾生活密切相關，也與國家安全緊密相連。文章並稱，近年來，境外間諜情報機關通過寄遞渠道開展竊密活動愈發猖獗。

大陸國安部列舉三類利用快遞危害國安的情況，包括：快遞會洩漏國家秘密的刊物、快遞危害科研安全的粉末、快遞威脅生物安全的包裹。

文章稱，近期，大陸國安機關接獲民眾舉報「某涉密刊物可能外洩」的線索，最終鎖定犯罪嫌疑人張某。經查實，張某遭境外間諜情報機關策反後，利用所處崗位能夠訂閱涉密刊物的便利條件，通過快遞公司寄遞方式，為境外間諜人員提供涉密刊物。最終張某因快遞洩漏多份機密級、秘密級文件，遭判處10年徒刑。

大陸國安部還指出，據大陸國內某科研機構工作人員反映，某境外機構以科研項目合作為名，向其郵寄了某種化學粉末，因不確定粉末成分及其用途，該工作人員及時與國家安全機關聯繫。

經查實，此類粉末可作為催化劑，常用於各類有害物質的化學試驗，若成功「入侵」將對該機構承擔的重點科研項目造成重大風險隱患。

此外，大陸國家安全機關還發現，一些來自境外的快遞、包裹，已成為生物入侵的「秘密通道」，威脅中國的生態平衡和生物安全。

文章表示，近年來，一些境外組織和個人向中國境內郵寄紅耳龜、鱷龜、美國牛蛙、草地貪夜蛾、紅火蟻等外來物種，這些外來物種繁殖能力強，入侵後將與中國本地物種爭奪資源，破壞本地生態系統和物種多樣性，給中國生物安全、生態安全帶來重大隱患，還可能對人民群眾生命財產安全造成嚴重威脅。

大陸國安部呼籲民眾，在日常工作生活如發現寄遞中涉及洩漏國家秘密、危害國家安全、破壞社會穩定的可疑線索應及時舉報，並協助配合開展調查取證。

國安 間諜

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