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紀念鄧小平冥誕研討會 共軍強調對習近平忠誠

中央社／ 台北20日電

本月22日是中共前領導人鄧小平120週年冥誕，共軍19日召開研討會。中央軍委政治工作部主任苗華發言時強調要學好「習近平強軍思想」，深刻領悟關於「習核心」地位的意義。

解放軍報19日報導，「全軍紀念鄧小平同志誕辰120週年理論研討會」當天在北京召開。苗華出席會議並講話。

他指出，鄧小平新時期軍隊建設思想具有重要理論貢獻和時代價值，豐富發展黨對軍隊絕對領導的根本原則和制度，引領開創「中國特色精兵之路」，指引軍隊有力捍衛國家主權和安全。軍隊之所以不斷發展壯大，關鍵在於始終堅持先進軍事理論指導。

他話鋒轉向當前的現狀，指「新征程上，要深刻領悟『兩個確立』的決定性意義，堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，突出學好習近平強軍思想』」。

他還表示，要深化政治整訓鑄忠誠，持續深化改革提質效，緊盯打贏強敵對手強能力等，為奮鬥建軍百年、奮進強軍一流提供強大力量。

所謂「兩個確立」，是中共19大六中全會「確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」。

鄧小平出生於1904年8月22日，於1997年2月19日去世。在鄧小平100年、110年冥誕時，中共中央均曾主持高規格紀念活動。

習近平 鄧小平

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