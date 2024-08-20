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共軍紀念鄧小平120歲冥誕 強調緊盯打贏強敵對手強能力
本月22日是中共已故領導人鄧小平120歲冥誕。解放軍報報導，共軍全軍紀念鄧小平誕辰120周年理論研討會19日在北京召開。中共中央軍委委員、軍委政治工作部主任苗華在會議中提出，要突出學好習近平強軍思想，扭住深化政治整訓鑄忠誠，聚力持續深化改革提質效，緊盯打贏強敵對手強能力。
據報導，苗華說，「鄧小平新時期軍隊建設思想具有重要理論貢獻和時代價值，豐富發展黨對軍隊絕對領導的根本原則和制度，引領開創中國特色精兵之路，指引我軍有力捍衛國家主權和安全。」
苗華指出，人民軍隊之所以不斷發展壯大，關鍵在於始終堅持先進軍事理論指導。新征程上，要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，突出學好習近平強軍思想，扭住深化政治整訓鑄忠誠，聚力持續深化改革提質效，緊盯打贏強敵對手強能力，圍繞始終純潔光榮葆本色，為奮鬥建軍百年、奮進強軍一流提供強大力量。
多個紀念鄧小平120歲冥誕活動近日已在大陸各地推出。據中共中央委員會黨史和文獻研究院對外合作交流局官方微信公眾號消息，由中共中央黨史和文獻研究院、國家廣播電視總局聯合推出的20集微紀錄片《紅相冊．鄧小平的故事》已於8月16日上線播出。
大陸國家郵政局也將於22日發行《紀念鄧小平同志誕辰120周年》紀念郵票一套四枚，主題為：勤工儉學、戎馬歲月、科學春天、改革開放。
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