中菲海警船南海仙賓礁碰撞 陸專家：菲方試探中方底線

中菲海警船近日在南海區域發生碰撞，引發局勢升溫擔憂。環球時報引述大陸專家說法指出，菲方此舉是在試圖試探中方底線，但顯然誤判形勢，且不論菲方如何衝撞，撞上的一定是堅硬「石頭」。

中國現代國際關係研究院海洋戰略研究所副所長楊霄分析，菲海警艦艇在南海兩個局勢緊張的島礁接連展開衝闖活動，是菲方此次侵權行動的一個特點。「其目的可能是為了試探中方的底線。」

楊霄表示，菲方企圖在仙賓礁開闢一條新的「戰線」，其大噸位海警船在仙賓礁潟湖內滯留已逾4個月，仙賓礁成為新的「熱點」地區，此次菲方在衝闖仙賓礁無果的情況下又試圖單方面衝闖仁愛礁，可能就是想試探一下中方的反制力度，特別是「摸清楚」中方在仙賓礁和仁愛礁是否會對菲方採取不同的應對策略。

對於菲律賓政府近日在南海地區作法，上海國際問題研究院研究員、副院長李開盛認為，小馬可仕執政以來施政表現乏善可陳，在南海問題上好勇鬥狠是為數不多能夠操弄民眾情緒、增加國內認同的政治籌碼。「只是，不管菲方如何衝撞，它撞上的一定是堅硬的『石頭』」。

中國海警在8月19日凌晨接連發布三條訊息通報菲方在南海的挑釁侵權行動。通報顯示，菲律賓4410、4411號海警船起初試圖侵闖中國仙賓礁鄰近海域。中國海警局新聞發言人甘羽19日稍晚表示，中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動。

大陸外交部發言人毛寧19日則指出，希望菲方能夠信守承諾，切實遵守同中方達成的共識和安排，不要採取使局勢複雜化的舉動，共同管控好海上局勢。