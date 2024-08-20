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夫人外交再現 彭麗媛與越共總書記夫人吳芳璃茶叙

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中共中央總書記、國家主席習近平夫人彭麗媛19日上午在北京人民大會堂，與陪同來華進行國事訪問的越共中央總書記、國家主席蘇林夫人吳芳璃茶敘。（新華社）
中共中央總書記、國家主席習近平夫人彭麗媛19日上午在北京人民大會堂，與陪同來華進行國事訪問的越共中央總書記、國家主席蘇林夫人吳芳璃茶敘。（新華社）

中共中央總書記習近平昨日在北京人民大會堂與到訪的越共中央總書記蘇林舉行會談。據新華社報導，習近平夫人彭麗媛昨日上午也在人民大會堂與陪同到訪的蘇林夫人吳芳璃茶敘。

報導稱，彭麗媛愉快憶及陪同習近訪問越南的經歷。彭麗媛表示，中國和越南是山連山、水連水的友好鄰邦，兩國在文學、藝術、飲食等領域文化相通，期待雙方加強交流合作，加深彼此了解，推動中越友好事業發展。

彭麗媛指出，越南在促進包括女童和婦女教育在內的婦女事業發展方面取得重要成就，雙方可以加強交流互鑒。雙方要鼓勵兩國年輕人學習對方國家語言，增進友好感情。

越通社則報導，在歡迎儀式後，彭麗媛即與吳芳璃進行茶敘。茶敘中，吳芳璃表示高興見到彭麗媛，轉達已故越共中央總書記阮富仲夫人吳氏敏對彭麗媛的親切問候。

彭麗媛熱烈歡迎吳芳璃到訪中國，並很高興見到吳芳璃，同時轉達她對已故越共中央總書記夫人吳氏敏的親切問候。

彭麗媛還安排吳芳璃共同欣賞中國戲曲、舞蹈、民樂等表演。新華社表示，吳芳璃感謝彭麗媛的熱情接待和精心安排，對彭麗媛作為聯合國教科文組織促進女童和婦女教育特使所作積極貢獻表示欽佩，對中國藝術家的精彩表演給予高度評價。

另，據越通社報導，除正式會談，習近平19日也還曾與蘇林進行小範圍茶敘，「在親切友好的氛圍中就共同關心的重要問題繼續進行深入交流」。

彭麗媛 習近平 越南

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