時隔14年香港今再辦促統大會 展現兩岸融合發展前景

香港今日舉辦千人規模「促統大會」，中共中央統戰部長石泰峰首度以「調研」為題南下港澳，昨抵港會見香港特首後，今日將在香港大會上發表講話。

被稱「促統大會」的大型會議，今日下午在香港會展中心舉行開幕儀式，這次大會定名「全球華僑華人促進中國和平統一大會」，其主題是「堅定不移推進中國和平統一，致力實現中華民族偉大復興」。大會由「和平統一促進會香港總會」主辦，石泰峰率中共中央統戰部、中共中央台辦和中共中央港澳辦等部門官員出席，會議將有1,200人出席。

2010年9月，中國和平統一促進會香港總會曾主辦首次「全球華僑華人促進中國和平統一大會」，當時會議主題定的是「推進和平發展，促進和平統一，實現民族復興」。當時的中共中央統戰部部長杜青林也專程南下，出現大會和作為主禮嘉賓講話。因而今次是時隔近14年，香港再度舉辦全球性的「促統大會」。

原來「和平統一促進會」被簡稱為「和統會」，主辦會議時這一組織簡稱為「統促會」。香港統促總會會長姚志勝以「全球華僑華人促進中國和平統一大會籌委會主席」身分，介紹大會內容時說，香港再次舉辦全球華僑華人促進中國和平統一大會，有三方面意義，一是香港作為「一國兩制」率先垂範之地、「九二共識」發源地，是兩岸民間交流往來的重要橋樑。香港再辦大會，是要在促進祖國統一的進程中發揮香港角色，作出香港貢獻；二是在台海局勢充斥不穩定、不確定因素下，香港舉辦大會是集合全球華人反「獨」促統力量大聲正告；三是展現兩岸融合發展的美好前景。

姚智勝說，中共中央統戰部部長石泰峰將出席大會並致辭。大陸參會人員還有中共中央統戰部分管日常工作的副部長陳小江、副部長林銳，中央台辦、中央港澳辦、中國外交部等部門官員，台聯、民革中央、致公黨中央、台盟中央、全國台聯等機構代表，福建、江西、山東等省的統戰部長、統促會會長，及13個省級統促會負責人等將出席。

按會前籌備的內容，今日的大會上姚智勝作歡迎致辭後，就由中共中央統戰部長石泰峰講話，隨後香港特首李家超、香港中聯辦主任鄭雁雄，以及中共中央台辦、中共中央港澳辦及來自各大洲的十多名代表將作主旨發言，台灣新黨主席吴成典將作為台灣代表致辭。大會最後安排香港青年宣讀會議的「香港宣言2024」。