金門外海沉沒陸船 曾撞廣東漁船

大陸福建籍漁船「閩龍漁六○八七七」於十七日凌晨在金門東碇島附近沉沒，大陸官媒新京報報導，這艘漁船沉沒前，曾與一艘廣東汕尾籍船隻發生碰撞，碰撞發生的原因還在調查中。

新京報十八日引述福建漳州市海洋與漁業預警中心工作人員指出，這艘福建漳州籍漁船在「福建海域」沉沒前，曾與一艘廣東汕尾籍船隻發生碰撞。汕尾籍船隻已停靠在港尾漁港，碰撞發生的原因正在調查。

報導引述一名失聯船員的姐姐稱，十六日中午十二時過後，當地結束伏季休漁，她的弟弟跟隨船長一同出海捕蟹。十七日凌晨一時，弟弟發消息給友人說，即將去放螃蟹網，隨後就失聯。這名家屬聽鄰近船隻的船員說，弟弟所在漁船的定位訊號於凌晨三時左右消失。對方船隻長度超過四十公尺，而弟弟的沉沒船隻長度不到卅公尺，被對方船隻頭部「撞壓得很厲害」。

報導指出，沉沒船隻的船長與另兩名船員已獲救。

值得注意的是，新京報引述漳州市海上搜救中心的訊息，指出沉沒的船隻為「閩龍漁六○八七七」。

海巡署十七日指出，「閩龍漁六○八七七」十七日凌晨在金門東碇島附近遭擦撞沉沒，海巡出動三艘巡防艇，在現場和陸方五艘船隻聯合搜救。，其中一名重傷船員死亡，另有三人失蹤。