赴中俄總理會 李強訪俄

中俄持續加強雙邊關係，大陸外交部發言人毛寧昨宣布，應俄羅斯總理米舒斯京、白俄羅斯總理戈洛夫琴科邀請，大陸國務院總理李強將於八月廿日至廿三日赴俄羅斯，主持中俄總理第廿九次定期會晤，並訪問俄羅斯及白俄。

此外，中俄總理定期會晤委員會第廿八次會議十九日起一連兩日在莫斯科舉行，由大陸國務院副總理何立峰與俄羅斯副總理切爾內申科共同主持。

針對李強此次訪俄，毛寧昨在大陸外交部記者會上稱，今年是中俄建交七十五周年和中俄文化年開啟之年，在兩國元首戰略引領下，中俄關係排除外部干擾，維持健康穩定發展。中俄總理定期會晤是推動落實兩國元首共識、統籌推動雙方務實和人文合作的重要機制。李強將與俄總理米舒斯京就雙邊關係、務實合作及共同關心的重要問題深入交換意見。

去年十二月，中俄舉行第廿八次中俄總理定期會晤，李強在北京會見米舒斯京，當時中俄雙方一致認為，要進一步拓展雙邊貿易，維護兩國能源安全，加強互聯互通。

大陸外長王毅日前在寮國會見俄羅斯外長拉夫羅夫時稱，中俄戰略協作不斷深化，面對變亂交織的國際形勢和外部干擾阻力，願同俄方堅定相互支持，維護各自核心利益。