習近平會越共總書記 3周來首露面

中共總書記習近平昨在北京與越共總書記、越南國家主席蘇林會談，這是他時隔三周首次公開露面。習近平在會談時稱，中方將越南視為周邊外交優先方向。中越並簽署包含互聯互通、工業、金融等九個領域多項合作文件，還將發表「關於進一步加強全面戰略合作夥伴關係、推進中越命運共同體建設」的聯合聲明。

習近平自七月廿九日會見義大利總理梅洛尼後就未曾現身，直至昨天上午在北京與蘇林會談。儘管習近平已公開露面，但外界關注，昨天上午大陸官媒報導和釋出的影像，都避開了習的近身鏡頭，例如央視報導二人會面的行程都是以遠鏡頭拍攝，新華社也僅有文字報導。

「習蘇會」的照片由越南媒體率先發布，隨後外國通訊社陸續發出，相較之下，大陸官媒處理得相當謹慎，直到昨天下午才陸續釋出習的近身畫面。

綜合越南通訊社和央視影像，近距離觀察習近平神態，除左側白髮稍多外，氣色與以往並無太大不同。習近平在與蘇林一同步行檢閱共軍儀隊時，行進步伐與過往狀態無明顯異狀。

蘇林此訪是應習近平邀請，於十八日至廿日對大陸進行國是訪問，這也是蘇林八月三日就任越共總書記後的首次出訪。習近平表示，這充分體現中越關係的高水準和戰略性，形容雙邊關係是「越中情誼深、同志加兄弟」的傳統友誼，又稱願和蘇林建立良好工作關係和個人友誼，共同引領中越命運共同體建設走深走實。

就雙方合作，習近平稱，願同越方保持密切戰略溝通和高層交往，積極探討拓展共建一帶一路倡議和「兩廊一圈」框架對接合作，加快推進鐵路、高速公路、口岸基礎設施「硬聯通」，提升智慧海關「軟聯通」，打造安全穩定的產業鏈供應鏈。

蘇林表示，首次出訪到中國大陸，體現了越南黨和政府一貫重視發展對中關係的立場，將大陸作為越南對外政策的戰略選擇和頭等優先。願與中方保持密切高層交往，深化戰略互信；願同中方妥善管控海上分歧，共同維護區域和平穩定。

蘇林還稱，堅定奉行一個中國政策，台灣是中國領土不可分割的一部分，堅決反對一切形式的台獨分裂活動，堅定支持中國實現國家統一。