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北京瞭望／觀經濟變局 看會議邏輯

經濟日報／ 香港特派員 李春
大陸經濟界最新熱議的，是上周召開的國務院常務會議。 新華社
大陸經濟界最新熱議的，是上周召開的國務院常務會議。 新華社

大陸經濟界最新的熱議的，是上周召開的國務院常務會議，這會議引來熱議，除李強的加強版政治表態外，該會議還透露出中共領導層最新的經濟決策口風。中共向來「會議治國」，聽懂這些口風主要靠掌握會議邏輯。

過去一個多月間，當局會議不斷，最新一個是上周末的國務院常務會議。這會議已改為不定期召開，會議公告主要是大陸國務院總理李強的講話，有三點重要，一是提出「堅定不移完成全年經濟社會發展目標任務」的口號；二是政策重點轉向，轉為擴內需、促消費；三是李強提出要貫徹三個會議精神，以之實現三個統一即「統一思想、統一意志、統一行動」。

引人注意的是李強提到的三個會議精神，7月中召開中共二十屆三中全會，7月底召開中共中央政治局會議，這兩個會議都跟經濟大局密切關連，那三中全會的現代化和深化改革決定，被定為行動綱領；政治局會議，也被叫做半年經濟工作會，主要部署下半年政策調整。大陸國務院提出貫徹這兩個會議的精神，以之實現三個統一是必然之事，但李強提到的中共中央政治局常委會，就帶來問號了。

中共中央其實分成三個層面，一是中央委員會，中央委員加上中央候補委員有300多人，他們透過中共中央全會來體現存在感；二是中共中央政治局，那是中共中央全會閉會期間行使中共中央權力的機構，20多名政治局委員出席的政治局會議議決各項事宜；三是中共中央政治局常委會，是七人組成的中共中央核心領導層，在理論上在大會和全會外，政治局常委會會議是議決大事的最高層級。

中共中央政治局常委會會議高規格、小範圍、不定期召開，如以公開報導論，開得少時一年只開兩次，多的時候一年也不過五、六次，開得密起來可以一個月兩次，那主要看事大事小。今年已開兩次，一次在1月4日，題目是聽取全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作匯報，聽取中央書記處工作報告；一次在7月25日，題目是研究部署防汛抗洪救災工作。

據公開的會議公報，7月25日的中共中央政治局常委會議主題單一，是因為當時氣候怪異、汛情緊張，既有大面積的旱情，又有大江大河的大洪水，多個城市已成澤國，當時要度過7月下旬8月上旬的汛期關鍵期，中共領導層不得不以政治局常委會形式，來部署抗洪救災。

那次會議雖有句「會議還研究了其他事項」。如僅以會議公報的內容，則大汛期已過，李強要求貫徹中共中央政治局常委會議精神，就有些不合時宜了。

但換個角度去想，有可能中共領導層以政治局常委會的形式，討論過備受關注的經濟問題，而政治局常委會討論的內容，不見得都公開，甚至政治局常委會開了也可不公開。

於是就有兩種可能，一種是7月下旬那次政治局常委會上，除抗洪救災還討論經濟問題，然後將相應決定提交月底的政治局會議公布。另一種可能，是8月上旬北戴河度假式工作期間，開了若干小會包括政治局常委們聚會，會上對經濟工作有些新說法新主張，令李強要將之與中共三中全會、中共中央政治局會議並列貫徹。

所謂完成全年經濟和社會發展目標，一般是指3月政府工作報告提出、經全國人大會議審議通過的目標，這是必須完成而現在看也可能完成的。而李強提出的擴內需、促消費，還只算是政策主張，沒有具體的措施安排，所以也新不到哪裡去。唯有這落實政治局常委會議精神的說法，是可以找到具體內容的。

比如國務院最近發出的《關於促進服務消費高質量發展的意見》，其中就有敏感內容，那是直接取消之前曾引動爭議的三項重點整治，即不惜令千萬人失業的「雙減」之策， 整頓和關閉教培機構；還有整頓網路遊戲、整頓電商直播，那都是有「中央文件」、以國家行動的規模出手。現在突然鬆綁，相信國務院沒有如此魄力，真得要中共中央政治局常委層面的主張才行，這就是中共頂層會議環環相扣的邏輯。

中共 李強

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