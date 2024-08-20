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中越加強九領域合作

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導
中共總書記習近平（右）在北京會見越共總書記蘇林。 （新華社）
中共總書記習近平（右）在北京會見越共總書記蘇林。 （新華社）

中共總書記習近平昨（19）日在北京與越共總書記、越南國家主席蘇林會談，這是習近平時隔三周公開露面。習近平在會談時稱，中方將越南視為周邊外交優先方向。中越並簽署包含互聯互通、工業、金融等九個領域多項合作文件，還將發表「關於進一步加強全面戰略合作夥伴關係、推進中越命運共同體建設」的聯合聲明。

習近平自7月29日會見義大利總理梅洛尼後就未曾現身，期間傳出習近平身體微恙，直至昨天上午在北京與蘇林會談。綜合越南通訊社和央視影像，近距離觀察習近平神態，除左側白髮稍多外，氣色與以往並無太大不同。習近平在與蘇林一同步行檢閱共軍儀隊時，行進步伐與過往狀態無明顯異狀。

根據報導，習近平與蘇林在會談後共同見證雙方簽署關於黨校、互聯互通、工業、金融、海關檢驗檢疫、衛生、新聞機構和媒體、地方、民生等合作文件。

蘇林此訪是應習近平邀請，於18日至20日對大陸進行國是訪問，這也是蘇林8月3日就任越共總書記後的首次出訪。習近平表示，這充分體現中越關係的高水準和戰略性，形容雙邊關係是「越中情誼深、同志加兄弟」的傳統友誼。

北京 習近平 越南

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