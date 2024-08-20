中、菲海警船 南海再碰撞

中國大陸和菲律賓船隻昨天再度於南海水域發生擦撞，大陸海警指控菲方「故意衝撞」大陸執法船隻，菲律賓則反控中方危險動作導致菲方船隻受損。這起事件成為中菲在上個月同意繼續協商、管控矛盾分歧後的最新衝突，南海局勢再度升溫。

大陸海警昨晨發出聲明，指控兩艘菲律賓海警船當日未經中方允許，「非法闖入」中國南沙群島仙賓礁（菲稱薩比納礁）鄰近海域，大陸海警依法對菲船隻採取管控措施。聲明稱，擦撞事件發生在昨晨三時廿四分左右，其中一艘菲海警船「菲四四一○號」在位於大陸海警艇左舷，突然轉向「故意衝撞」大陸海警船。海警局發言人甘羽稱，菲四四一○號船無視中方多次嚴正警告，以不專業、危險方式，故意衝撞中方正常維權執法的二一五五一艇，責任完全在菲方。

中國大陸和菲律賓海警船昨晨在南海仙賓礁鄰近海域發生碰撞。圖為大陸海警釋出的影片截圖。（路透）

路透報導，馬尼拉西菲律賓海國家特遣部隊發言人馬拉亞反駁中方指控，他強調當時兩艘菲國船隻正前往由菲方實際控制的帕塔格島（陸稱南鑰島）和拉瓦克島（陸稱馬歡島）進行補給，其中一艘船隻遭到大陸海警船兩度撞擊，造成結構性損壞。馬拉亞痛批中方行動非法且具侵略性。

美國駐菲律賓大使卡爾森昨透過社群平台Ｘ及臉書發文稱，美國與菲律賓站在一起，譴責中國海警人員在仙賓礁附近的危險行動，危及菲方人員生命，並導致菲律賓海岸防衛隊船艦受損。卡爾森稱，美方致力於支持朋友、夥伴與盟友行使在國際法之下的權利。

大陸外交部發言人毛寧昨在記者會上稱，仙賓礁是中國南沙群島一部分，菲方企圖向在仙賓礁潟湖滯留的菲律賓海警船實施補給，謀求實現長期存在，嚴重侵犯中國主權。

陸再指菲船闖仁愛礁

此外，大陸海警局昨下午又指控「菲四四一○號」船不顧中方警告、航路管制，再度闖入「仁愛礁」附近海域。大陸海警對菲船隻採取管控措施，並批評菲方違反中菲關於仁愛礁「非法坐灘」船隻生活物資補給的臨時性安排。

中菲船隻今年六月就曾因仁愛礁運補爆發碰撞衝突，兩國於七月初舉行南海問題雙邊磋商機制會議，同意保持對話協商，管控矛盾分歧，雙方就仁愛礁運補人道主義生活物資達成臨時性安排，原被視為南海緊張局勢稍緩。不過，雙方仍就運補是否「事先通報」各執一詞，埋下爭端再起的隱憂。本月初，兩國軍機在南海黃岩島也曾發生衝突。