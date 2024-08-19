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習近平會見蘇林 中國官方媒體影像處理審慎

中央社／ 北京19日電
習近平19日上午與越共總書記蘇林會談時表示，中方始終將越南視為周邊外交優先方向。（路透）
習近平19日上午與越共總書記蘇林會談時表示，中方始終將越南視為周邊外交優先方向。（路透）

中共總書記習近平今天上午在北京人民大會堂東大門外廣場，為到訪的越共總書記蘇林舉行歡迎儀式，兩人隨後會談。對於習近平上述行程，外媒陸續發出新聞照片，但中國官媒新華社截至目前尚未發布相關照片。

此外，另一家中國官媒央視新聞上午對於習近平的行程報導都以遠鏡頭拍攝，完全沒有習近平的近身影像，引發外界關注。

越南新聞（Vietnam News）率先發出習近平與蘇林的系列照片後，路透、美聯社、歐新社等外國媒體隨後也發布相關照片。相形之下，新華社截至目前為止僅發布文字報導，並未發布照片。

應習近平邀請，蘇林於18至20日對中國進行國是訪問。 抵達北京前，蘇林先訪問了廣州。

中國是蘇林就任越共總書記後出訪的首個國家，凸顯中越關係的特殊性。

習近平在會談時表示，中方始終將越南作為周邊外交優先方向，支持越南堅持黨的領導，走符合本國國情的社會主義道路，深入推進革新開放和社會主義現代化事業。

習近平 越南

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