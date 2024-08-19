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中菲仙賓礁衝突 大陸外交部：繼續採取堅決有力措施

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
針對中菲海警船19日凌晨在南海仙賓礁發生的碰撞事故，大陸外交部發言人毛寧表示，中方將繼續依法採取堅決有力措施，維護自身的領土和海洋權益。（歐新社）
針對中菲海警船19日凌晨在南海仙賓礁發生的碰撞事故，大陸外交部發言人毛寧表示，中方將繼續依法採取堅決有力措施，維護自身的領土和海洋權益。（歐新社）

大陸外交部發言人毛寧19日就菲律賓2艘海警船侵闖仙賓礁表示，菲方此舉嚴重侵犯中國主權，嚴重違反南海各方行為宣言的規定，嚴重危害南海和平穩定，中方對此堅決反對，將繼續依法採取堅決有力措施，維護自身的領土和海洋權益，維護南海各方行為宣言的嚴肅性。

根據央視報導，毛寧表示，菲律賓2艘海警船未經中國政府允許，擅自闖入中國南沙群島仙賓礁附近海域，而且不顧中國海警船的勸阻和警告，以危險方式故意衝撞中國海警現場執法艇，造成雙方船隻發生碰撞的責任完全在菲方，中國海警依據國內法和國際法，對菲方船隻採取必要處置措施，現場操作專業、克制、規範。

毛寧強調，仙賓礁是中國南沙群島的一部分，是中國的固有領土也是無人島礁，菲方派海警船侵闖仙賓礁海域，企圖向在仙賓礁潟湖滯留的菲律賓海警船實施補給，謀求實現長期存在，菲方此舉嚴重侵犯中國主權。

據路透報導，中菲兩國海警船周一凌晨在南中國海相撞。西菲律賓海國家工作組發言人馬拉亞（Jonathan Malaya）表示，中國海警艦艇在仙賓礁（菲稱薩比納礁）進行非法且激進（aggressive）動作，並說這些危險動作導致雙方碰撞，兩艘菲律賓海岸警衛隊船隻出現結構性受損情況。

中國海警則指，一艘菲律賓海警船以不專業、危險方式，故意衝撞一艘中國海警艦艇。

南海 毛寧 菲律賓

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