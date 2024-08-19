福建漁船沈沒前 曾與另一艘大陸船隻碰撞

大陸官媒證實8月17日在金門附近的陸方水域沈沒的一艘中國大陸漁船，在事發前曾與另一艘中國大陸船隻碰撞。

據《新京報》18日引述福建漳州市海洋與漁業預警中心工作人員的話報導，這艘福建漳州籍漁船在福建海域沈沒前，曾與一艘廣東汕尾籍船隻發生碰撞。汕尾籍船隻已停靠在港尾漁港，碰撞發生的原因正在調查。

一名失聯船員的姐姐告訴《新京報》，16日中午12時過後，當地結束伏季休漁，弟弟跟隨船老大一同出海捕蟹。17日凌晨1時許，弟弟給友人發消息說，即將去放螃蟹網，隨後失聯。

這位女士聽鄰近船隻的船員說，弟弟所在漁船的定位信號於凌晨3時左右消失。她也說，汕尾籍船隻長度超過40米，沈沒的漁船長度則不到30米，汕尾籍船隻頭部「撞壓得很厲害」。

據稍早前報導，出事的大陸漁船17日凌晨3時許在距離金門東碇島東方6.5海里（12公里）水域，與一艘不明船舶擦撞後沈沒，船上七人落水。兩岸海巡和海警船隊均參與搜救，但大陸官媒和國台辦均未提及兩岸共同參與搜救行動。船上七人目前有三人獲救，一人死亡，三人失聯。