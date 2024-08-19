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長江邊前蘇聯報廢航艦「明斯克號」燒毀 恐難修復

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
「明斯克號」是前蘇聯於一九九三年報廢的航空母艦，屬於基輔級。（圖／取自嗶哩嗶哩網）
「明斯克號」是前蘇聯於一九九三年報廢的航空母艦，屬於基輔級。（圖／取自嗶哩嗶哩網）

停泊在江蘇南通長江邊一艘前蘇聯報廢航空母艦「明斯克號」，8月16日發生大火，艦島結構毀損嚴重。這艘航艦原計畫改造成中國國防教育基地，並在10月對外開放，然而此次火災是否會使航艦報廢，引發外界關注。

根據微博相關影片顯示，一開始廢舊航艦右舷艦島下方的舷窗冒出濃煙，入夜後火勢逐漸向上蔓延，距離起初冒煙的位置已燒穿4至5層甲板，艦島、桅桿和一部分煙囪已燒焦坍塌。

南通市民17日在火場附近拍攝的影片顯示，火勢雖然已被撲滅，但航艦艦島上的雷達和通訊設備等結構幾乎毀壞殆盡，3層航海艦橋已蕩然無存。影片顯示，航艦甲板上仍有許多工作人員，疑似在處理火災後續工作，並在航艦停靠處的岸邊搭建臨時帳篷。

起火的「明斯克號」航母曾為前蘇聯所有，1993年退役後被賣給韓國大宇重工集團。1998年，由中國一家公司接手，在深圳鹽田打造成航母軍事主題公園。2013年，大連永嘉集團買下「明斯克號」，次年與南通蘇通科技產業園簽訂航母旅遊度假區投資協議。

有消息稱，明斯克號是在改造施工時發生火災。

停靠在江蘇南通長江邊，一處園區的前蘇聯報廢航空母艦「明斯克號」，8月16日發生大火。（圖／取自嗶哩嗶哩網）
停靠在江蘇南通長江邊，一處園區的前蘇聯報廢航空母艦「明斯克號」，8月16日發生大火。（圖／取自嗶哩嗶哩網）

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