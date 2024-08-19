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反台獨香港開統促會 中共統戰部長石泰峰將致辭

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共中央統戰部部長石泰峰。（新華社）
中共中央統戰部部長石泰峰。（新華社）

全球華僑華人促進中國和平統一大會將於20日在香港舉行，預計有各界人士1,200多人參加。主辦單位19日宣布，中共中央政治局委員、中央統戰部部長石泰峰將出席活動並發表講話。

據香港星島日報報導，該活動由中國和平統一促進會香港總會主辦。大陸全國政協常委、統促會會長姚志勝19日召開記者會宣布，活動將以「堅定不移推進中國和平統一，致力實現中華民族偉大復興」為主題。香港特首李家超，中聯辦、國安公署主要領導亦會參加，將有約1,200人參加活動。

姚志勝表示，在台海局勢充斥不穩定、不確定因素下，香港舉辦此次大會，集合全球華人反「獨」力量大聲正告，無論誰人上任台灣地區領導人，都不會改變台灣是中國的台灣的歷史事實，不會改變祖國大陸完成統一大業的堅定意志和強大能力。

國安 李家超 香港特首

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