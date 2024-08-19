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中共統戰部長澳門調研 將來港參加活動

中央社／ 香港19日電

澳門當局今天公布，中共統戰部部長石泰峰昨天結束在當地的兩天考察調研，期間會晤了澳門行政長官賀一誠；石泰峰將會轉到香港出席統戰活動。

據公布，同時是中共中央政治局委員、中國全國政協副主席的石泰峰，在澳門調研期間與賀一誠就學習貫徹落實中共20屆三中全會精神及共同關心的議題交換意見。

另外，中國和平統一促進會香港總會今早舉行記者會，公布「全球華僑華人促進中國和平統一大會」明天在港舉行，石泰峰將會出席並致辭。

據公布，這次大會由和統會香港總會主辦，中國全國政協常委、和統會會長姚志勝向媒體說，這是繼2010年後，香港再次舉辦全球華僑華人促進中國和平統一大會，主題為「堅定不移推進中國和平統一，致力實現中華民族偉大復興」。

據公布，這次大會將有來自全球超過50個國家和地區的1200名華僑華人參加。（編輯:陳鎧妤）1130816

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