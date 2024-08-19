習近平見越共總書記：願把中越命運共同體建設走深走實

中共中央總書記、大陸國家主席習近平19日上午在北京人民大會堂，與到訪的越共中央總書記、國家主席蘇林舉行會談。習近平表示，願共同引領中越命運共同體建設走深走實。

央視新聞在這則3分35秒的報導中，依舊全程採遠鏡頭拍攝，完全沒有習近平的個人畫面。但新聞中，習近平說話的聲音和語速並無異狀。

據央視新聞報導，習近平在會談時表達歡迎蘇林到訪，並再次祝賀他當選越共中央總書記。習近平說，「你就任總書記後首訪就來到中國，充分體現了你對兩黨兩國關係的高度重視，也體現了中越關係的高水準和戰略性。我願和你建立良好工作關係和個人友誼，共同引領中越命運共同體建設走深走實。」

習近平表示，過去10多年，他與已故越共總書記阮富仲相識相知，沿著兩黨兩國老一輩領導人開創的中越友好道路，攜手推進具有各自特色的社會主義事業，共同開啟構建具有戰略意義的中越命運共同體新時代。

習近平說，「我們為失去這樣一位好同志、好朋友深感悲痛，將永遠銘記阮富仲同志為中越友好事業和世界社會主義事業作出的傑出貢獻。相信你將團結帶領越南全黨全軍全民，繼承阮富仲同志遺志，朝著越共十三大確定的建黨建國百年奮鬥目標接續邁進。」

他強調，中方始終將越南視為周邊外交優先方向，支持越南堅持黨的領導，走符合本國國情的社會主義道路，深入推進革新開放和社會主義現代化事業。

習近平指出，身為當今世界兩個執政的共產黨，中越兩黨要秉持友好初心，賡續傳統友誼，牢記共同使命，堅持共產黨領導和社會主義制度，持續深化具有戰略意義的中越命運共同體建設，共同促進世界社會主義事業發展。習近平說，「相信我們的道路一定會越走越寬廣」。