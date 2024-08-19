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時隔3周首度公開現身 習近平與越共總書記蘇林會面

聯合報／ 大陸中心／即時報導
央視報導習近平與蘇林出席兩國簽字儀式等報導，也都使用空鏡頭，完全未見習近平身影。（圖／截自央視新聞APP）
央視報導習近平與蘇林出席兩國簽字儀式等報導，也都使用空鏡頭，完全未見習近平身影。（圖／截自央視新聞APP）

據央視新聞報導，19日上午，中共中央總書記、國家主席習近平在北京人民大會堂舉行儀式，歡迎越共中央總書記、國家主席蘇林訪華。習近平隨後與蘇林舉行會談，兩人並共同出席簽字儀式。

這是習近平7月29日分別會見東帝汶總統奧爾塔、義大利總理梅洛尼後，時隔三周首度現身。值得注意的是，在央視新聞獨家直播習近平上午在北京人民大會堂東門外廣場為蘇林舉行的歡迎儀式中，全程都採遠鏡頭拍攝。

央視新聞APP在之後的相關報導中，包括：習近平與蘇林會談、習近平與蘇林出席簽字儀式的新聞畫面也都是沒有習近平的空鏡頭或示意畫面。因此，在19日上午所有新聞報導中，都沒有習近平的近身畫面。

蘇林此行是應習近平邀請，於18日至20日對中國大陸進行國事訪問，中國也是蘇林本月初就任越共中央總書記後出訪的首個國家。

蘇林首站到廣州後，先前往黃花崗七十二烈士墓，向座落於此的越南愛國烈士范鴻泰之墓敬獻花圈。隨後，蘇林前往位於廣州文明路的越南青年革命同志會舊址參觀。

新華社指出，近100年前，前越共領導人胡志明在此創辦越南第一份傳播馬克思列寧主義的報紙《青年》，舉辦越南青年政治訓練班，為越南共產黨成立及革命幹部培養作出重要貢獻。參觀結束後，蘇林在留言簿上寫下「祝越中友誼世代相傳、萬古長青」。

據新華社報導，蘇林18日在廣州說，「我們此次訪問是想再次強調，在越南對外政策當中，中國始終是排在第一位的，是我們的頭等優先。」

陪同蘇林此次出訪的有越共中央政治局委員、中央書記處書記、越南祖國陣線中央委員會主席杜文戰；越共中央政治局委員、中央書記處書記、中央組織部部長黎明興等人。

央視新聞獨家直播大陸國家主席習近平上午在人民大會堂東門外廣場，為越共總書記蘇林舉行歡迎儀式，但全程都採遠鏡頭拍攝。（圖／截自央視直播畫面）
央視新聞獨家直播大陸國家主席習近平上午在人民大會堂東門外廣場，為越共總書記蘇林舉行歡迎儀式，但全程都採遠鏡頭拍攝。（圖／截自央視直播畫面）

習近平

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