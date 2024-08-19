藉2758號決議打壓台灣 北京學者：將隨形勢加大力道

（中央社記者周慧盈北京19日電）中國近年將聯合國大會2758號決議與「一個中國」原則聯結，頻頻阻撓台灣參與聯合國所屬組織活動。北京學者表示，由於美國與台灣不斷衝擊「一中」內涵，因此中方相關作法不但「非常有必要」，並且將隨著形勢發展而加大力道。

中國外交部長王毅今年1月在北京會見第78屆聯合國大會主席佛朗西斯（Dennis Francis）時表示，聯大2758號決議通過以來，聯合國及其專門機構恪守一個中國原則，中方對此表示讚賞，並反對任何不符合2758號決議的言論和行徑。

與此同時，美方官員今年以來多次透過公開發言詮釋聯合國2758號決議，其中美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）直言「2758號決議沒有決定台灣地位」，美國國務院亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）則說2758號決議不是聯合國對台灣最終政治地位的立場，2758號決議也未排除台灣有意義參與聯合國及其他國際組織。

●中國稱決議事實清楚 指美國「裝糊塗」

藍墨客發表上述談話後不久，中國外交部北美大洋洲司司長楊濤於5月10日舉行吹風會，針對聯合國大會第2758號決議闡明中方立場。

楊濤說，2758號決議清楚寫明，「決定恢復中華人民共和國的一切權利，承認中華人民共和國政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去」。

楊濤強調，決議從政治、法律和程序徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，明確了世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，而不是一個國家，明確了中國在聯合國的席位只有一個，中華人民共和國政府是唯一合法代表，不存「兩個中國」、「一中一台」。

他還表示，「如果台灣地位未定，如果中國的代表權不包括台灣，為什麼要驅逐『蔣介石的代表』？為什麼50多年來中國在聯合國和其他眾多國際組織中的會費比額，都將台灣的GDP計算在內？」這麼清楚的事實、這麼簡單的道理，「美國為什麼揣著明白裝糊塗」？

●北京動員邦交國支持 聯合聲明首提聯大決議

同樣在5月，聯合國專門機構世界衛生組織（WHO）的最高權力機構世界衛生大會（WHA）在日內瓦召開年度大會時，台灣依舊無緣參與。前總統馬英九時期，台灣曾以觀察員身分連續8年參與世衛大會，但政黨輪替後，在北京的阻撓下，台灣自2017年以來皆未獲邀。

與此同時，北京動員邦交國力挺符合中國認定「一中」原則的2758號決議，6月初巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）訪問中國，期間兩國發表的聯合聲明內容出現「雙方強調聯合國大會第2758號決議權威性不容質疑和挑戰」，巴國並「重申堅定奉行一個中國原則，台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」。

有分析說，這應是中國與他國發表聯合聲明首度強調聯大2758號決議， 反映北京正在發動「法理戰」，持續強化在國際間宣揚「依據『聯大2758號決議』，台灣為中國一部分」的主張。

對此，國際問題專家、中國人民大學教授時殷弘稍早前在北京接受中央社訪問時強調，2758號決議的法律涵義非常清楚，「那就是中華人民共和國政府是中國自1949年10月1日往後唯一的合法政府，也因此僅有它才能具有中國在聯合國及其所有下屬機構中的所有席位，對此不可能有其他站得住腳的國際法解釋」。

●專家評析：一中內涵被掏空 外交鬥爭將持續

時殷弘批評，「一個毫無疑問的問題，為什麼會成為某些國家政府、某些輿論那裡可爭辯的問題呢?」

這位專家說：「主要原因就是美國政府以一個中國政策為口實，越來越掏空其中的一個中國內涵，這個一個中國政策幾乎已變成防止中美之間武裝衝突的一個必要條件，其他的意義越來越喪失。」

他認為，美國就是要最大限度掏空一個中國政策當中的一個中國內涵，藉此「為美國不斷升級和擴展對台灣全面支持、包括軍事支持，提供所謂理由」。

時殷弘進一步指出，相較於過去，中國與周邊以及其他很多國家關係越趨複雜化，美國認為有機可乘，「美國認為在台灣問題上作文章，有可能起到加劇中國的孤立程度和增進美國的聯盟和夥伴關係體系的作用」，因此在聯合國大會2758號決議上作文章。

對於「中國藉由聯大2758號決議而在國際社會打壓台灣如何持續」的問題，時殷弘直言，相關作法不但會繼續下去，而且「會隨著美國及其核心盟國及台灣當局對一個中國的挑戰，根據形勢加大力度」。

時殷弘強調，北京的作法是完全必要的，而且在戰略上，這種外交鬥爭或外交折衝與中國在經濟和科技方面的措施形成一個全面的體系。