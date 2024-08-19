快訊

隔空交火！賀錦麗暗批川普「2字」 酸他靠打壓對手長威風

高雄地區間歇性大雨下整夜 網哀號：周一下雨「很Blue」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中菲海警船南海仙賓礁發生碰撞 陸指控菲國「故意衝撞」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中菲海警船19日3時許在在南沙群島仙賓礁鄰近海域發生碰撞。（圖／截自中國海警影片）
中菲海警船19日3時許在在南沙群島仙賓礁鄰近海域發生碰撞。（圖／截自中國海警影片）

中菲海警船於南沙群島發生碰撞衝事故。中國海警19日凌晨近3時至7時30分接連發布四則訊息，指控菲律賓兩艘海警船「非法衝闖」南沙群島仙賓礁鄰近海域，並故意衝撞中方海警船，導致雙方船隻發生擦碰。中國海警稱，這起事故責任完全在菲方。

中國海警微信公眾號19日2時55分先發布快訊稱，「8月19日，未經中國政府允許，菲律賓4410、4411號海警船非法衝闖中國南沙群島仙賓礁鄰近海域，中國海警對菲侵權船隻依法依規實施管控措施。」

3時59分，中國海警再度發布消息指控菲律賓海警船「故意衝撞」大陸海警艦艇。

中國海警局新聞發言人甘羽表示，8月19日，菲律賓4410、4411號海警船未經中國政府允許，非法闖入中國南沙群島仙賓礁鄰近海域，中國海警依法對菲船隻採取管控措施。3時24分，菲4410號船無視中方多次嚴正警告，「以不專業、危險方式，故意衝撞中方正常維權執法的21551艇」，導致發生擦碰，責任完全在菲方。

甘羽並正告菲方立即停止侵權挑釁，否則由此引發的一切後果由菲方承擔。甘羽重申中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

6時25分，甘羽再度就菲律賓海警船「非法侵闖」仁愛礁發表談話。甘羽稱，8月19日6時許，菲4410號海警船在「非法衝闖」中國南沙群島仙賓礁鄰近海域受阻後，不顧中方反覆警告、航路管制，再次「非法衝闖」中國南沙群島仁愛礁附近海域。中國海警對菲肇事船隻依法依規採取管控措施。

甘羽指出，菲方一再挑釁滋事，違反中菲雙方關於仁愛礁非法「坐灘」船隻生活物資補給臨時性安排，嚴重侵犯中國主權，嚴重破壞地區和平穩定。中方敦促菲方立即停止侵權挑釁，否則由此引發的一切後果由菲方承擔。

7時31分，中國海警公布兩則中菲海警船在仙賓礁鄰近海域發生碰撞的監視畫面。大陸指控，19日3時23分，菲律賓4410海警船在中國21511海警艇左舷，3時25分，菲國海警船突然轉向，「故意衝撞」大陸艦艇，雙方因此發生碰撞。

仙賓礁（圖中紅點處）為位於南沙群島東南部的一處環礁，距離菲律賓巴拉望島約124海里。（圖／截自百度地圖）
仙賓礁（圖中紅點處）為位於南沙群島東南部的一處環礁，距離菲律賓巴拉望島約124海里。（圖／截自百度地圖）

南沙群島 菲律賓

延伸閱讀

還要跟中國做生意 菲首富「施氏家族」籲政府解決南海紛爭

南海緊張升溫 菲星總統籲和平解決爭議

指紋一樣！菲律賓華裔女市長疑是共諜 遭撤職已不知去向

海峽中線交人！遭大陸海警扣留逾1月 澎湖漁船4船員可望明天獲釋

相關新聞

中菲海警船南海仙賓礁發生碰撞 陸指控菲國「故意衝撞」

中菲海警船於南沙群島發生碰撞衝事故。中國海警19日凌晨近3時至7時30分接連發布四則訊息，指控菲律賓兩艘海警船「非法衝闖...

越領導人蘇林訪華見習近平： 延續「竹子外交」 加強經濟合作

（德國之聲中文網）越共中央總書記、越南國家主席蘇林周日（8月18日）展開為期三天的訪華行程，這是他本月初被任命為越共總書記後的首次出訪。中國外交部本周四證實，蘇林將分別會見中國國家主席習近平總書記。這

百日內30位駐外大使「大洗牌」 陸外交戰略有何新布局？

根據中國大陸《駐外使領館常駐人員任期年限、休假的規定》，駐外大使任期一般為2至4年。然而，中共對外工作近期卻出現人事頻繁異動的不尋常現象。據聯合報數位版整理，5月以來的短短百日內，中國大陸至少已有駐30國的大使離任或履新。中共建交國現為183個，三個多月內，就更換了16.4%的大使，確實特別奇怪。

兩岸強化國安 學者交流遭約談

由大陸國台辦海研中心舉辦的「兩岸關係研討會」昨在山東青島閉幕，據轉述，在研討會首日的閉門分組討論上，有台灣參會者反映其從...

越南領導人抵北京 將會習近平

越共總書記、國家主席蘇林昨上午抵廣州，展開對大陸為期三天訪問。新華社報導，蘇林昨傍晚已抵達北京。他將會見中共總書記習近平...

陸稱維護秩序 台海巡航30.5小時

中國大陸結束三個月休漁期，十六日解禁恢復捕魚作業，央視昨報導，十七至十八日，大陸交通運輸部所屬福建海事局、東海救助局共同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。