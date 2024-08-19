中菲海警船南海仙賓礁發生碰撞 陸指控菲國「故意衝撞」

中菲海警船於南沙群島發生碰撞衝事故。中國海警19日凌晨近3時至7時30分接連發布四則訊息，指控菲律賓兩艘海警船「非法衝闖」南沙群島仙賓礁鄰近海域，並故意衝撞中方海警船，導致雙方船隻發生擦碰。中國海警稱，這起事故責任完全在菲方。

中國海警微信公眾號19日2時55分先發布快訊稱，「8月19日，未經中國政府允許，菲律賓4410、4411號海警船非法衝闖中國南沙群島仙賓礁鄰近海域，中國海警對菲侵權船隻依法依規實施管控措施。」

3時59分，中國海警再度發布消息指控菲律賓海警船「故意衝撞」大陸海警艦艇。

中國海警局新聞發言人甘羽表示，8月19日，菲律賓4410、4411號海警船未經中國政府允許，非法闖入中國南沙群島仙賓礁鄰近海域，中國海警依法對菲船隻採取管控措施。3時24分，菲4410號船無視中方多次嚴正警告，「以不專業、危險方式，故意衝撞中方正常維權執法的21551艇」，導致發生擦碰，責任完全在菲方。

甘羽並正告菲方立即停止侵權挑釁，否則由此引發的一切後果由菲方承擔。甘羽重申中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

6時25分，甘羽再度就菲律賓海警船「非法侵闖」仁愛礁發表談話。甘羽稱，8月19日6時許，菲4410號海警船在「非法衝闖」中國南沙群島仙賓礁鄰近海域受阻後，不顧中方反覆警告、航路管制，再次「非法衝闖」中國南沙群島仁愛礁附近海域。中國海警對菲肇事船隻依法依規採取管控措施。

甘羽指出，菲方一再挑釁滋事，違反中菲雙方關於仁愛礁非法「坐灘」船隻生活物資補給臨時性安排，嚴重侵犯中國主權，嚴重破壞地區和平穩定。中方敦促菲方立即停止侵權挑釁，否則由此引發的一切後果由菲方承擔。