越南領導人抵北京 將會習近平

根據中國大陸《駐外使領館常駐人員任期年限、休假的規定》，駐外大使任期一般為2至4年。然而，中共對外工作近期卻出現人事頻繁異動的不尋常現象。據聯合報數位版整理，5月以來的短短百日內，中國大陸至少已有駐30國的大使離任或履新。中共建交國現為183個，三個多月內，就更換了16.4%的大使，確實特別奇怪。

2024-08-19 06:00