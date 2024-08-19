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越南領導人抵北京 將會習近平

聯合報／ 記者賴錦宏謝守真／綜合報導

越共總書記、國家主席蘇林昨上午抵廣州，展開對大陸為期三天訪問。新華社報導，蘇林昨傍晚已抵達北京。他將會見中共總書記習近平，並與大陸簽訂鐵路、貿易等多項協定。習近平已有半個多月未公開露面，預計將在會見蘇林時現身。

大陸是蘇林八月初出任越共總書記後，首個出訪的國家，被認為是對發展中越兩黨兩國關係的重視。

外電報導，蘇林此訪除與習近平等中共高官會面，另一重點是加強中越鐵路合作。習近平去年十二月訪越期間，為越南鐵路升級改造提供補助和貸款，兩國並簽署兩項合作備忘錄。

路透引述越南官員透露，蘇林將與大陸就鐵路合作簽署新協定，在中美貿易緊張下，隨著更多陸企將出口業務轉移到越南，鐵路「無縫接軌」被視為供應鏈的關鍵，越南原對此抱有疑慮，但越南總理范明政六月訪陸時呼籲大陸為越南鐵路提供資金技術，似顯示越南政策出現重大轉變。

值得注意的是，大陸昨宣布在北部灣部分海域軍演，為期一個月，或與六月越南提出與菲方就南海重疊的領土主張進行談判有關。北部灣位於南海西北部分沿陸封閉式海灣，為中越的海上分界。

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