兩岸強化國安 學者交流遭約談

由大陸國台辦海研中心舉辦的「兩岸關係研討會」昨在山東青島閉幕，據轉述，在研討會首日的閉門分組討論上，有台灣參會者反映其從事兩岸交流工作，多次遭到台灣有關部門「關切」，也有人提及曾有台灣學者赴陸交流時被陸方約談。在兩岸都強化「國安」考量下，兩岸智庫和民間交流已受到影響。

兩岸關係研討會十七、十八日在青島舉行，昨繼續主題發言、小組召集人匯報和總結等議程。

針對「台獨史觀的謬誤與危害」「摒除台獨史觀，守牢共同精神家園」兩項議題，上海台灣研究所所長倪永杰認為，賴清德可能加快「文化台獨」，著重台灣主體性認同建構，嘗試各種台獨冒險。上海海峽兩岸研究會會長顧祖華建議，應強化「統一史觀」，並阻卻台灣問題國際化。北京聯合大學台灣研究院院長李振廣稱，大陸應進一步講好「統一的美好前景」。

與會的台北大學政治經濟研究中心主任鄭又平表示，所謂的台灣鄉土意識、本土意識，不能完全和「台獨」畫上等號，隨著愈來愈多年輕人到大陸交流，可助破解隔閡。東海大學政治系兼任教授潘兆民在以分組討論召集人的身分發言時說，與會學者討論提到，文化是重要載體，應重視兩岸宗教，甚至海外留學生等各領域交流。

另據轉述，有從事兩岸交流工作的台灣與會者在分組討論時指出，自己因此受到台灣有關部門的關切。同時，在兩岸近年持續強化「國家安全」考量下，曾有台灣學者赴陸時被約談，成為研討會議題外的話題。對此，陸方官員和學者重申，大陸懲治「台獨」針對的是極少數人，非廣大台灣民眾。

暑期兩岸學術交流頻繁，兩岸關係研討會後，大陸全國台聯將於廿日於福建三明舉行年度台灣民情學術研討會。