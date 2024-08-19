陸稱維護秩序 台海巡航30.5小時

中國大陸結束三個月休漁期，十六日解禁恢復捕魚作業，央視昨報導，十七至十八日，大陸交通運輸部所屬福建海事局、東海救助局共同實施二○二四年台灣海峽海上巡航執法行動，歷時卅點五小時，巡航總里程四一三海里（約七六五公里），並提及十六日東南沿海「開漁」後，商漁船碰撞事故風險增加，行動主要任務包括開展台灣海峽相關水域巡航，查處各類海上交通違規行為，維護通航秩序等等。

海委會海巡署昨回應，陸方三船曾於十七日中午十二時廿五分時短暫越過海峽中線三點二浬，隨即往大陸方向航行，未曾進入台灣禁限制水域內。我方全程聯合友軍監控動態。海巡署長張忠龍表示，為維護台灣海洋權益，會持續與友軍運用聯合情監偵手段，密切掌握周邊海域目標。

今年二月金門快艇案後，大陸宣布在金門附近海域進行常態化執法巡查。儘管快艇案在七月底看似落幕，但在金門檢方調查認定海巡巡防艇長和駕駛罪證不足不起訴後，國台辦即聲明不能接受，有大陸學者甚至認為這項調查結果可能影響澎湖籍漁船「大進滿八八號」後續處理。兩岸在海域執法上的對抗恐將持續。

針對大陸在台海巡航行動，央視指出，台灣海峽是大陸沿海重要的海上運輸通道，船舶種類多、流量大，氣象海況複雜多變，航路多點交叉，險情事故多發易發，是大陸畫定的水上交通安全監管「六區一線」重點區域之一。尤其是十六日大陸東南沿海「開漁」（恢復捕魚作業）後，大量漁業船舶進入台灣海峽生產作業，商漁船碰撞事故風險增加。十七至十八日，福建海事局、東海救助局共同實施二○二四年台灣海峽海上巡航執法行動，增強對台灣海峽海上交通管控和緊急救援能力，切實保障在台灣海峽航行、生產作業的船舶、設施和人員生命財產安全。

大陸此次行動是由「海巡○六」、「海巡○八○二」、「東海救一一五」三艘公務船艇組成的巡航編隊共同執行，歷時卅點五小時，巡航總里程四一三海里，主要任務包括：開展台灣海峽相關水域巡航，對福建沿海航路、錨地、海上施工作業區、商漁船碰撞高風險警示區、交通密集區、事故多發區、台灣淺灘等水域開展巡查，查處各類海上交通違規違規行為，維護通航秩序。

此外，巡查台灣海峽中部海域航路，實施交通組織和管控，點驗過往船舶，現場檢驗海上應急搜救預案落實情況；巡查巡檢台灣海峽內助航設備，現場核查船舶標識碼訊息，測試陸海通信傳輸能力，維護水上無線電通訊秩序等。

央視新媒體「玉淵譚天」稱，這次行動到達台灣海峽中部以東二海里（約三點七公里）的範圍內，最南已到達台灣淺灘，巡航覆蓋面積比往年範圍更廣。又稱，這次行動加強了海事管理機構對台灣海峽的海上交通管控與應急救援能力。