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結束廣州參訪 越共總書記蘇林抵達北京…外界關注習近平是否會露面

中央社／ 台北18日電
應中共中央總書記、國家主席習近平邀請，越共中央總書記、國家主席蘇林于8月18日至20日來華國事訪問。18日上午，蘇林抵達廣州，開始訪華行程。新華社
應中共中央總書記、國家主席習近平邀請，越共中央總書記、國家主席蘇林于8月18日至20日來華國事訪問。18日上午，蘇林抵達廣州，開始訪華行程。新華社

中國官媒新華社報導，越共總書記、越南國家主席蘇林今天傍晚抵達北京。蘇林一行在抵達北京前先訪問了廣州。

新華社報導，應中共中央總書記、中國國家主席習近平邀請，蘇林18至20日對中國進行國是訪問。

中國是蘇林就任越共中央總書記後出訪的首個國家，凸顯了中越關係的特殊性。

蘇林今天上午9時25分乘專機抵達廣州。據越通社報導，蘇林在廣州偕夫人及越南高級代表團在黃花崗烈士墓敬獻鮮花並進香，並參觀當地的越南青年革命同志會舊址。

蘇林在參訪期間，觀看了已故越南國家主席胡志明與廣州人民交往的照片。

蘇林還在紀念簿上留言寫道，「越南黨和國家代表團非常激動地參觀越南革命青年同志會總部。這是敬愛的胡志明主席多年從事革命活動的地方，這裡培養了越南第一代堅定的共產主義者，見證了無私、純潔的國際共產主義感情，見證了越中兩黨、兩國和兩國人民之間『同志加兄弟』的傳統友誼和團結」。

蘇林留言，「我們衷心感謝中國黨和國家、廣東省黨委、政府始終重視保護越南革命青年同志會總部舊址。越中友誼萬古長青、世代相傳！」。

蘇林此行的重點包括中越鐵路互聯互通。同時，外界關注已逾半個月未公開露面的中共總書記習近平，預料將在會見蘇林時公開露面。

北京 新華社 習近平 越南 青年

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