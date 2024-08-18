陸商務部：中俄總理定期會晤委員會28次會議明登場

中俄總理定期會晤委員會第28次會議將在俄羅斯莫斯科登場。大陸商務部新聞發言人何亞東宣布，經中俄雙方商定，會議將於8月19日起一連兩日在俄羅斯莫斯科舉行，由大陸國務院副總理何立峰與俄羅斯副總理切爾內申科共同主持。

新華社指出，大陸國務院副總理、中俄總理定期會晤委員會中方主席何立峰同俄羅斯副總理、委員會俄方主席切爾內申科上次共同主持是在去年12月18日在北京共同主持中俄總理定期會晤委員會第27次會議。

何立峰當時指出，中俄經濟互補性強，利益深度交融。「今（2023）年以來，在兩國元首的戰略引領下，各層級交流更趨活躍，貿易合作成果豐碩，戰略性大項目穩步實施，互聯互通加快推進，金融、產能、科技、通信、海關、環保、城建等領域合作富有成效，展現出蓬勃的生機和活力。」

何立峰稱，中方願同俄方一道，進一步落實好兩國領導人達成的重要共識，深入謀劃好下一步合作重點，為中俄總理第28次定期會晤認真做好準備。要把準合作方向，加強統籌協調，保持雙邊貿易投資的良好勢頭。推進重點項目實施，積極拓展合作領域。及時有效解決合作中遇到的困難和問題，創造更好合作環境。進一步完善委員會機制建設，提升工作效能，推動合作不斷取得新成果。

彼時，切爾內申科則稱，俄方願同中方保持密切溝通，推動俄中務實合作不斷向前發展。

另，據俄羅斯衛星通訊社近日報導，俄羅斯外交部表示，俄羅斯副外交部長謝爾蓋．里亞布科夫與中國外交部副部長馬朝旭在北京磋商會期間討論與國際安全、武器管控和不擴散以及金磚國家合作有關的問題。

根據大陸外交部的新聞稿，馬朝旭與里亞布科夫16日的磋商，雙方就中俄關係、全球戰略穩定、金磚合作等問題深入交換意見。雙方強調，金磚國家是新興市場和發展中國家團結合作的重要平台，中俄將繼續密切溝通協作，共同推動今年10月喀山金磚領導人會晤取得成功。