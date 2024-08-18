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大陸2名副國級高官赴俄 19日分別出席兩國間官方會議

中央社／ 台北18日電
中國官方今天宣布，國務院副總理何立峰19至20日將在莫斯科出席「中俄總理定期會晤委員會第28次會議」。中國國務院副總理何立峰。中新社資料照
中國官方今天宣布，國務院副總理何立峰19至20日將在莫斯科出席「中俄總理定期會晤委員會第28次會議」。中國國務院副總理何立峰。中新社資料照

中國2名副國級高官接連前往俄羅斯出席兩國間官方會議。中國官方今天宣布，國務院副總理何立峰19至20日將在莫斯科出席「中俄總理定期會晤委員會第28次會議」；而國務委員諶詒琴19日也將在莫斯科主持「中俄人文合作委員會會議」。

綜合中國媒體報導，中國商務部官網今天公布，經中俄雙方商定，中俄總理定期會晤委員會第28次會議19至20日將在莫斯科舉行。何立峰將與俄羅斯副總理切爾努申科（Dmitry Chernyshenko）共同主持會議。

在此之前，綜合中國媒體16日報導，中國教育部官網當天公布，中國國務委員諶貽琴19日也將在莫斯科，與俄羅斯副總理高里可瓦（Tatyana Golikova）共同主持中俄人文合作委員會會議。

中國外交部官網17日公布，中國外交部副部長馬朝旭與俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）在北京舉行磋商，就中俄關係、全球戰略穩定、金磚合作等問題深入交換意見。

俄羅斯 北京 國務院 外交部 莫斯科

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