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增強台海管控能力 陸宣布完成逾30小時台灣海峽巡航執法

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸官媒央視新聞報導，8月17日至18日，大陸交通運輸部所屬福建海事局、東海救助局共同實施2024年台灣海峽海上巡航執法行動。（圖／取自央視新聞）
大陸官媒央視新聞報導，8月17日至18日，大陸交通運輸部所屬福建海事局、東海救助局共同實施2024年台灣海峽海上巡航執法行動。（圖／取自央視新聞）

中國大陸正逐步擴大對台灣海峽的掌控。央視新聞報導，8月17日至18日，大陸交通運輸部所屬福建海事局、東海救助局共同實施2024年台灣海峽海上巡航執法行動，整個過程歷時30.5小時，巡航總里程413海浬，主要任務包括開展台灣海峽相關水域巡航。

央視新聞指出，台灣海峽是大陸沿海重要的海上運輸通道，船舶種類多、流量大，氣象海況複雜多變，航路多點交叉，險情事故多發易發，是大陸交通運輸部劃定的水上交通安全監管「六區一線」重點區域之一。「尤其是8月16日大陸東南沿海開漁後，大量漁業船舶進入台灣海峽生產作業，商漁船碰撞事故風險增加。」

報導稱，8月17日至18日，大陸交通運輸部所屬福建海事局、東海救助局共同實施2024年台灣海峽海上巡航執法行動，增強對台灣海峽海上交通管控和緊急救援能力，切實保障在台灣海峽航行、生產作業的船舶、設施和人員生命財產安全。

大陸交通運輸部此次行動是由「海巡06」、「海巡0802」、「東海救115」三艘公務船艇組成的巡航編隊共同執行，歷時30.5小時，巡航總里程413海浬，主要任務包括開展台灣海峽相關水域巡航，對福建沿海航路、錨地、海上施工作業區、商漁船碰撞高風險警示區、交通密集區、事故多發區、台灣淺灘等水域開展巡查，查處各類海上交通違規違規行為，維護通航秩序。

報導並指出，巡查台灣海峽中部海域航路，實施交通組織和管控，點驗過往船舶，現場檢驗海上應急搜救預案落實情況；巡查巡檢台灣海峽內助航設備，現場核查船舶標識碼訊息，測試陸海通信傳輸能力，維護水上無線電通訊秩序。

此前一日，在「0214」大陸漁船翻覆案暫時落幕之後，金門東碇島外17日凌晨卻發生一艘大陸漳州籍漁船「閩龍漁63877」在金門東碇島東方、我方限制水域外一點三浬與不明船舶擦撞沉沒，船上共七名船員，兩岸共同投入搜救，陸籍漁船撈起四人，其中一人死亡，另外三人仍失蹤。

大陸宣布，已在台灣海峽完成歷時30.5小時的海上巡航執法行動。（圖／取自央視新聞）
大陸宣布，已在台灣海峽完成歷時30.5小時的海上巡航執法行動。（圖／取自央視新聞）

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