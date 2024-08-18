「啟動接管台灣準備」陸學者還提引進退休軍公教協助 陸網驚：喝多了吧

廈門大學海峽兩岸城市規劃研究所日前發布題為「盡快啟動台灣接管準備」的文章指出，隨著川普上台可能性愈來愈高，統一台灣的時間表或將提前，因此做好統一後全面接管台灣的預案已迫在眉睫。文章並建議，盡快建立「台灣治理試驗區」，並通過引進台灣退休的軍公教人員，協助制定接管的政策細節。

「盡快啟動台灣接管準備」文章雖已下架，但早被許多大陸網友和微信公眾號轉發，因此在網上仍可輕易搜索到。文章稱，面對百年未有之大變局，國際情勢瞬息萬變，隨川普上台的可能性愈來愈大，統一台灣的時間表隨時可能提前。

文章指出，台灣不存在「五十年不變」的問題，但接管台灣的深度和廣度要遠遠大過1997年的香港回歸，因此做好統一以後全面接管台灣的預案已迫在眉睫。

文章提出兩點建議，一是盡快成立「中央台灣工作委員會」；二是盡快建立「台灣治理試驗區」。中央台灣工作委員會的唯一目標，就是作為「影子政府」隨時入台接收政權。

廈門大學海峽兩岸城市規劃研究所提出，首先要盡快熟悉台灣目前體制、制度、法律，有針對性地展開情報蒐集，中央台灣工委各部門應有具體而明確的任務導向，以實戰為前提。同時，要「凝聚島內反台獨力量」。

此外，就盡快建立台灣治理試驗區的建議，文章表示，香港前期的動盪表明，「一國兩制」完全接受現有制度的做法並不一定適合台灣，台灣一開始就要以徹底融入大陸為目標。地點可選在近金門的廈門翔安區、泉州南安市，特別是由於金廈來往密切，在此設實驗區最有利於複製、模仿台灣現在行政體制。

文章對此提出三點建議：一是政策實驗；二是培訓幹部；三是執政示範。首先，要在實驗區內儘量模擬真實的台灣政權架構，大到選舉制度的存廢，小到簡繁體字的去留，並且遠到貨幣如何過渡，近到教材、教師如何交接都應擬好方案。

其次，文章稱，台灣脫離大陸多年，無論是與台灣居民的互動模式，還是和媒體溝通的方法，都是大陸幹部所不熟悉的，這就需要一個學習治理台灣的真實場景。試驗區可通過引進台灣退休的軍公教人員，協助制定接管的政策細節，以縮短政權切換這一風險最大的過渡期。

文章最後寫道，「統一只是開始，治理才是檢驗統一是否成功的標準」。

廈門大學海峽兩岸城市規劃研究所這篇文章引起不少大陸網友關注，但也有不少嘲諷的聲音。有人表示，「盡是紙上談兵」、「喝多了吧」「這是喝了多少」、「公開挑戰一國兩制？」、「我只是進來看留言的。值得高興的是，理性的人終究比專家多點」。