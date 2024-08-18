陸涉台學者稱 金門快艇案判決將影響大進滿號處理

金門地檢署日前公布0214金門快艇案調查結果，中國大陸國台辦稱不能接受；對於此案是否會對「大進滿88號」事件後續處理造成影響，大陸涉台學者表示不可能完全無影響。

0214金門快艇案，海巡巡防艇長和駕駛被依過失致死罪送辦，金門檢方16日公布調查結果指罪證不足不起訴。中國國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮當天回應稱「不能接受」，要求台灣公布真相，嚴懲責任人，確保不再發生類似事件。

由國台辦旗下智庫海峽兩岸關係研究中心主辦的2024年兩岸關係研討會17至18日在山東青島舉行，上海東亞研究所副所長包承柯在會議期間接受採訪時談到0214金門快艇案。

包承柯說，此案在人道層面已解決了，但是在錯和對的問題上沒有得到解決，這需要進一步釐清，「這個問題如果不能澄清，對於將來海峽金門海域發生的事情，我們還是有很大的擔心」。

對於金門地檢署的調查結果是否影響「大進滿88號」事件後續的處理，包承柯說，「完全沒有影響的話是不可能。肯定是會有影響」。

包承柯說，陸方希望未來有溝通的管道，但是解決問題需要「九二共識」及「一個中國」原則，「今天台灣當局不接受九二共識一個中國的原則，使得兩岸之間對這些問題無法進行深入的探討，那麼我們只能單方面在這個區域加強自己的管控」。

「大進滿88號」6月30日自西嶼竹灣漁港出海，7月2日在中國伏魚季禁魚期間疑因越界捕撈小管時遭中國海警船登檢扣押。洪姓船長、丁姓台籍船員，以及印尼籍里多（RIDHO NUGROHO）、益塔（ISKANDAR）、里揚（SENDI RIYANI）3名漁工共5人被帶往泉州圍頭港。

在被扣留逾40天後，「大進滿88號」漁船丁姓等4名船員13日獲釋，由小船護送至海峽中線，交由「大進滿96號」接駁返澎；洪姓船長及漁船因涉法律問題尚待走完法律程序。