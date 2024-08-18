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本周四鄧小平120歲冥誕 傳中共將高規格紀念

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
鄧小平被稱為「改革開放的總設計師」。1979年1月28日至2月5日，時任大陸國務院副總理的鄧小平對美國進行正式訪問，為1949年中共建政後中國領導人首次訪美。圖為1979年2月2日，鄧小平在休斯敦觀看馬術競技表演時揮舞牛仔帽向現場觀眾致意。（新華社）
鄧小平被稱為「改革開放的總設計師」。1979年1月28日至2月5日，時任大陸國務院副總理的鄧小平對美國進行正式訪問，為1949年中共建政後中國領導人首次訪美。圖為1979年2月2日，鄧小平在休斯敦觀看馬術競技表演時揮舞牛仔帽向現場觀眾致意。（新華社）

本月22日是中共元老鄧小平120歲冥誕，中共官方如何紀念備受關注。香港星島日報指出，預料北京近日將舉行高規格紀念座談會。曾任鄧小平英文翻譯的學者高志凱也對香港明報表示，中共中央紀念規格可能會非常高。高志凱並認同大陸官媒為中共中央總書記習近平冠以「改革家」稱號，稱以習近平的貢獻來說，「一點也不過」。

近期大陸各地已陸續展開鄧小平120歲冥誕紀念活動。中共黨媒《求是》雜誌日前刊登長文紀念鄧小平，並將1978年中共十一屆三中全會與上月剛閉幕的中共二十屆三中全會連結，稱此時緬懷鄧小平的「偉績」具重大意義。

中共中央黨校主辦的機關報《學習時報》17日刊登題為「鄧小平對中國現代化道路的探索」的文章指出，「鄧小平在領導我國改革開放和社會主義現代化建設的偉大實踐中，對中國式現代化的性質、方向等問題作出了一系列重要論述，為黨的十八大以來我們黨成功推進和拓展中國式現代化奠定了堅實基礎。」

北京日報客戶端16日則發表長文表示，「在鄧小平同志誕辰120周年之際，在全黨全軍全國各族人民深入學習貫徹黨的二十屆三中全會精神之時，緬懷他的豐功偉績，學習他的崇高風範，對緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，具有重大意義。」

星島日報報導，鄧小平家鄉四川等多地近日陸續舉行紀念活動。而由中共中央黨史和文獻研究院、大陸國家廣播電視總局聯合出品20集、每集6分鐘的微紀錄片《紅相簿．鄧小平的故事》，16日起已在大陸各視像網站及部分地方媒體每天播出。

大陸國家郵政局22日將發行鄧小平誕辰120周年紀念郵票一套四枚，包含其勤工儉學、戎馬歲月、科學春天和改革開放四個形象。

明報指出，按慣例，鄧小平紀念規格將與中共第一代領袖毛澤東相仿，中共中央將在人民大會堂舉行紀念鄧小平誕辰120周年座談會，政治局七常委將出席並由習近平發表講話。習近平講話內容備受關注，因其談話體現出中國的政治判斷與政治走向。

因日前接受半島電視台專訪時大談台灣、新疆及西藏問題而受到矚目的高志凱也認為，120周年在中國傳統上是「兩個甲子」，據他了解，此次紀念規格可能是非常高。

高志凱認為，在紀念鄧120歲冥誕應強調新時代中國特色社會主義不變，「中國還要改革開放」，只是每年都會遇到新挑戰，「怎樣把改革開放做得更好、實現鄧當年的遠見，到2035年乃至2049年完成定下的發展目標。同時也藉紀念鄧誕，對三中所作的《決定》再一次在全國推廣，讓全國人民、黨政機構認準方向。」

本月22日為鄧小平（中）120歲冥誕，據稱中共中央將高規格紀念。圖為1992年鄧小平在深圳南巡。 （中新社）
本月22日為鄧小平（中）120歲冥誕，據稱中共中央將高規格紀念。圖為1992年鄧小平在深圳南巡。 （中新社）
中共中央總書記習近平上任不久，即於2012年12月8日赴深圳蓮花山公園向鄧小平銅像敬獻花籃。（新華社）
中共中央總書記習近平上任不久，即於2012年12月8日赴深圳蓮花山公園向鄧小平銅像敬獻花籃。（新華社）

中共 習近平 鄧小平

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