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「少帥」張學良與趙四小姐之子張閭琳辭世 享耆壽93歲

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
張學良之子張閭琳（左）在75歲時回到西安，看到當年父親和自己住過的房間，感慨萬千。（本報資料照片）
張學良之子張閭琳（左）在75歲時回到西安，看到當年父親和自己住過的房間，感慨萬千。（本報資料照片）

民國25年發動西安事變的主角張學良之子張閭琳近日在美國辭世，享耆壽93歲。張閭琳為張學良與「趙四小姐」趙一荻唯一的一個兒子，9歲時張閭琳便與父母分離，移居美國。張閭琳直至27歲才回台灣見到父母，並於1994年首次前往大陸瀋陽祭祖掃墓，代張學良了卻遺憾。據悉，張閭琳生前為美國的航太專家，

據《瀋陽擺渡》微信公眾號消息，8月13日，張閭琳的兒子向其友人新中國戰略情報專家閻寶航之女閻明光發出訃告寫道，「懷著沉重的心情告知大家，我敬愛的父親在醫院安詳辭世，享年93歲。」他透露，父親臨終時，家人都陪伴在旁，「他（張閭琳）的一生充滿了愛，並且深受親友的敬重與懷念」，雖然「為他的離去感到悲痛，但也感到些許安慰，因為他安然離世」。

星島日報指，大陸全國政協委員、張學良侄孫李大壯17日也證實張閭琳離世消息。

據了解，張學良共有4子1女。長女張閭瑛、長子張閭珣、次子張閭玗、三子張閭琪是張學良和于鳳至所生，而張閭琳是張學良與趙一荻的兒子，1930年生於天津，也是兩人所生的唯一的孩子和張學良最小的兒子。

閻明光過去曾在一篇文章中表示，1936年12月西安事變爆發，張學良遭蔣介石監禁，起初于鳳至尚能陪伴左右。後來，于鳳至患乳腺癌去美國求醫，陪伴張學良的責任就落在了趙一荻肩上。隨後，「趙一荻忍受骨肉分離的巨大痛苦，毅然將幼子託付友人撫養，自己堅決陪伴張將軍左右，生死與共，福禍同擔。」

而閻明光口中的友人，即是張學良的一位名叫伊雅格的外國友人。當年，土木建築專業出生的伊雅格來東北參與修建鐵路時，深受張作霖器重，同時也成了張學良最信任的朋友之一。此後，張閭琳便託付給居住在舊金山的伊雅格夫婦代為撫養。在他們的養育之下，張閭琳考取了美國加州大學攻讀航太專業，成為一名航太專家。

張閭琳與父母分別18年後，直至1957年，張閭琳才在高雄見到父母。1959年，蔣介石解除對張學良的「管束」限制，允許外出，第二年夏天趙一荻獨自赴美探望兒子。此時，張閭琳已與求學時認識的陳淑貞結婚，其是粵系軍閥陳濟棠的侄女，兩人育有兩子張居信、張居仰。

圖為趙一荻與兒子張閭琳。圖／取自瀋陽擺渡微信公眾號
圖為趙一荻與兒子張閭琳。圖／取自瀋陽擺渡微信公眾號
2001年外交部長田弘茂（右）赴檀島參加張學良喪禮，並代表陳水扁總統頒褒揚令給家屬張學良長女張閭瑛（中）及小兒子張閭琳（左）。圖／本報資料照片
2001年外交部長田弘茂（右）赴檀島參加張學良喪禮，並代表陳水扁總統頒褒揚令給家屬張學良長女張閭瑛（中）及小兒子張閭琳（左）。圖／本報資料照片

父母 美國

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