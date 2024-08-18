陸對台研討會 國台辦副主任：遏制台獨史觀

大陸年度官方對台學術會議「兩岸關係研討會」昨在青島開幕，國台辦副主任仇開明致詞表示，「台獨」分裂立場破壞台海和平，大陸「絕不姑息，堅決反制」，要在深刻揭密「台獨史觀」荒謬荒唐的同時，增強統一定力，增強祖國必然統一的信心和決心。

「兩岸關係研討會」由大陸國台辦旗下海峽兩岸關係研究中心舉辦，十七到十八日在山東青島以「鑄牢民族認同 共促民族復興」為主題，邀請約一百六十位兩岸學者和各界代表出席，討論「『台獨史觀』的謬誤與危害」、「摒除『台獨史觀』，守牢共同精神家園」兩大議題。

對於研討會，仇開明強調，「我們要在深刻揭密「台獨史觀」的荒謬荒唐的同時，增強統一定力，增強祖國必須統一，也必然統一的信心和決心」。

青島市委書記曾贊榮、銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌等依序在開幕式上致辭，研討會還安排十多位兩岸學者主題發言，分組討論。就如何摒除「台獨史觀」，廈門大學台灣研究院教授唐永紅指出，大陸必須加強對台文化工作與文化交流，講好中華文化故事，爭奪文化話語權。

南京大學台灣研究所所長劉相平說，應加速建構台灣史研究的學科、學術、論述體系，加強兩岸同胞的中華民族認同；華中師大台港澳與東亞中心副主任彭韜提出，大陸要打造兩岸經濟紐帶，夯實中華民族共同體的物質基礎，和守護歷史記憶。

針對金門地檢署不起訴「二一四陸船翻覆案」的海巡艇長、駕駛，上海東亞研究所副所長包承柯表示，雖然目前人道層面解決了，但「錯和對」的問題還沒得到解決，如果不能阻止類似事件再次發生，「那是一個大問題」。

他說，事件後，大陸海警加強在金廈海域的執法巡航，同時，大陸也希望兩岸有溝通管道，但基礎是體現「一個中國原則」的「九二共識」，若台灣不接受，兩岸無法進行深入探討，大陸只能繼續單方面加強對相關海域的管控。