廈門大學呼籲儘快準備「接管台灣」 文章遭下架

廈門大學海峽兩岸城市規劃研究所5日發文，呼籲中國當局儘快啟動「台灣接管準備」，宣稱隨著川普上台的可能性越來越大，統一台灣的時間表隨時可能提前，做好統一以後「全面接管台灣」的預案已經迫在眉睫。不過文章發表後，隨即遭下架。

儘管如此，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）已將該文保存，並翻譯成英文置於官網。目前，微信仍可搜尋到這篇敏感文章。

廈大海峽兩岸城市規劃研究所5日發表題為「儘快啟動台灣接管準備」的文章稱，隨著美國前總統川普（Donald Trump）上台的可能性越來越大，統一台灣的時間表隨時可能提前。香港過去幾年的動盪表明，政權移交如果沒有充分做好預案，會對未來社會秩序的平穩移交帶來非常嚴重的後果。

文章稱，由於台灣不存在「五十年不變」的問題，一旦大陸對台灣接管，其深度和廣度要遠遠大過1997年的香港，「做好統一以後全面接管台灣的預案已經迫在眉睫」。

廈大海峽兩岸城市規劃研究所在文中提出兩項建議：第一，儘快成立（中共）中央台灣工作委員會；第二，儘快建立台灣治理試驗區。

文章稱，中央台灣工作委員會的唯一目標，就是作為「影子政府」隨時入台接收對岸政權。首先要儘快熟悉台灣目前的體制、制度、法律。「台灣作為一個相對與大陸更發達的經濟體，所需要處理的很多問題都是大陸很少、甚至沒有遇到的問題，這就需要這項工作越早開展越好。」

文章並建議「凝聚島內反台獨力量」，宣稱近年來，島內統一力量式微，缺乏統一的真實預期和實際的制度載體。中央台灣工委的建立，可以將這部分力量整合到國家行為，反台獨力量就會體系化、制度化。可以極大地改變島內預期，讓目前暫時被島內醜化、孤立的反台獨活動，成為「祖國統一後的英雄行為」。

文章還稱，中共之前「環台軍演」之所以對台灣民心衝擊不大，一個重要原因就是台灣民眾認為統一還非常遙遠。而只要開始實際政權接收準備，這個行動本身對島內民心就會產生重大影響。

文章並建議，「平滑政權轉換衝擊」。中央台灣工委相關部門以個人諮詢、專案委託等方式，讓島內精英和機構盡可能多地參與台灣接收方案的設計，就有可能對未來的政權轉變衝擊準備好更多的預案，島內也會形成穩定的預期和心理準備。「讓台灣社會覺得政權交接方案是他們參與設計的，會極大地減少未來真實治理的成本，形成社會主流共識。」

在「儘快建立台灣治理試驗區」，文章稱，香港最近的動盪表明，一國兩制，完全接受現有的制度的做法並不一定適合台灣，台灣一開始就要以徹底融入大陸為目標。為了提前試驗政策的效果，培訓接管政權的幹部，有必要設置一個高度模擬的實體環境，全面類比島內統一後的管理模式。

文章建議，「台灣治理試驗區」地點可以選在與金門接壤的廈門翔安區、泉州南安市。特別是由於金廈來往密切，在此設實驗區最有利於複製、模仿台灣現在的行政體制。

文章建議，在實驗區內儘量模擬真實的台灣政權架構。政策和法律按照統一後台灣擬採用的實際政策，大到選舉制度的存廢，小到簡體、繁體字的去留；遠到貨幣如何過渡，近到教材、教師如何交接。然後讓各個社會主體，特別是台灣本地人，對交接的方案提出修改建議，在試驗區內實現政策快速反覆運算。

文章並建議培訓幹部，指台灣脫離大陸多年，在大陸駕輕就熟的幹部，在台灣可能要從ABC學起。無論是與居民的互動模式，還是和媒體溝通的方法，都是大陸幹部所不熟悉的。這就需要一個學習治理台灣的真實場景。試驗區可透過「引進台灣退休的軍公教人員」，協助制定接管的政策細節，縮短政權切換這一風險最大的過渡期。

文章還建議樹立「執政示範」，宣稱統一後台灣的治理樣本原本是香港的一國兩制。但之前的「搗亂」後，香港作為樣板模式已經對島內沒有多少說服力。這就需要樹立一個新的模範。

廈大海峽兩岸城市規劃研究所最後稱，「統一只是開始，治理才是檢驗統一是否成功的標準」。